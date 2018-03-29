Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa'da Kültür Sanat

Gaziantep'te "Don Kişot", Malatya'da ise "Tek Daire İki Aile" adlı oyunlar sahnelenecek.

Adana Devlet Tiyatrosunun sahnelediği, Miguel de Cervantes'in yazdığı, Reşat Nuri Güntekin'in dilimize uyarladığı, Mazlum Taşıran'ın yönettiği "Don Kişot" adlı oyunda, Burak Erol, Recep Kekil, Nazlı Köymen, Ozan Sargın ve daha birçok oyuncu rol alıyor.

Düşle gerçek arasındaki Don Kişot ve yol arkadaşı Sanço Panza'nın güzel bir dünya hayalleri uğruna çıktıkları serüveni anlatan oyunda, bugünün ve yarının yetişkinlerine, karanlıktan korkmamak için hayallerine sıkı sıkı tutunmayı hatırlatıyor.

Oyun, 3 Nisan Salı ve 4 Nisan Çarşamba günleri 10.30 ve 13.00 saatlerinde Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Malatya

Van Devlet Tiyatrosu tarafından Malatya'da izleyicilerin beğenisine sunulacak "Tek Daire İki Aile" adlı oyunun yönetmenliğini Şirin Ergüven Hamşioğlu üstleniyor.

Burak Akyüz'ün kaleme aldığı tek perdelik oyunda, Gül Urgan, Doğukan Özman, Zeynep Yalçın Gören, Muharrem Dalfidan ve Nedim Salman rol alıyor.

Dekor tasarımını Sertel Çetiner, kostüm tasarımını Deniz Çağrı Bilgili, ışık tasarımını Şükrü Kırımoğlu, müziğini ise Kemal Alpan'ın yaptığı oyunda, bir daire kiralayan ailenin, evi başka bir aile paylaşmak zorunda kalması anlatılıyor.

Oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 31 Mart Cumartesi günü ise 14.00 ile 20.00 saatlerinde Malatyalı tiyatroseverler için sahnelenecek.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 31 Mart Cumartesi günü Recep Genç'in derlediği "Arkadaşım Robot" adlı çocuk oyununu saat 13.30'da, Üstün Dökmen'in yazdığı ve Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği "Hayatlı Evin Hayaleti" adlı oyunu ise saat 19.30'da Şair Nabi Kültür Merkezi'nde sahneleyecek.

Gece Yolcuları müzik grubu ise 30 Mart Pazar günü saat 20.00'de Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda sevilen parçalarını seslendirecek.