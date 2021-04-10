Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da sessizlik hakim

Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Malatya, Gaziantep ve Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlaması dün gece saat 21.00 itibarıyla başladı.

Gaziantep'te vatandaşların yoğun uğradığı alanlarda sessizliğin hakim olduğu gözlemlendi. Polis ekipleri meydan, bağlantı yolları, cadde ve sokaklarda denetimlerine devam ediyor.

Malatya

Malatya'da yoğunluk oluşan noktalar kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Güvenlik ekipleri, ana yollar, mahalle ve meydanlarda denetimlerini sürdürdü.

Adıyaman

Adıyaman'da kentin en işlek caddeleri olan Sümer Meydanı, Harıkçı, Gölebatmaz ile Gölbaşı caddelerinde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler denetimlerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş