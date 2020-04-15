Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri
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Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri

Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

15.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:10
Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs önlemleri

Gaziantep, Malatya, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekipleri 65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmamaları yönünde bilgilendirme yaptı.

Ekipler, site ve apartman sakinlerinin binadaki toplantı odaları, kameriye ve banklarda zaman geçirmemelerini istedi, dolandırıcılara yönelik uyarı yaptı, bilgilendirme broşürü dağıttı.

TDP ekipleri ayrıca Bahçelievler Mahallesinde yaşayan fiziksel engelli minik Emine'nin evine giderek doğum gününü kutladı, yaş pasta keserek çeşitli hediyeler verdi.

Öte yandan tedbirler kapsamında şehir dışından Gaziantep'e gelen 998 araç Plaka Tanıma Sisteminde (PTS) 14 günlük kara listeye eklenerek takip ediliyor. 14 günlük gözlem ve izleme süresini ihlal eden 280 araç sürücüsüne de işlem yapıldı.

Ayrıca Gaziantep İl Sağlığı Müdürlüğü organizasyonunda kentteki hastanelerde maske dağıtımı yapılıyor. Hastane önünde kurulan stantlarda maske dağıtımının yanı sıra bilgilendirme yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi ise koronavirüs salgınına karşı verilen mücadeleye devam ederken çiftçilere de 5 milyon fide desteğinin dağıtımına başladı.

5 ilçedeki 1 bin 356 çiftçiye, maraş biberi, dolmalık patlıcan, dolmalık biber ve sof domatesinden oluşan fidelerin dağıtımı, ilk olarak Nurdağı Ziraat Odası önünde gerçekleştirildi.

Malatya

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak bazı konuları karara bağladı.

Buna göre, daha önce hijyen koşullarının tüm önlemlere rağmen sağlanmaması nedeniyle kapatılmasına karar verilen Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesinde bulunan Kasaplar, Balıkçılar, Sebzeciler Pazarı, çeşitli şartlarla hizmetine devam etmesi kararlaştırıldı.

Kasaplar pazarının içinde aynı anda 40, sebzeciler pazarında ise 60'tan fazla müşteri bulundurulmayacak, hiçbir şekilde dükkanların önüne tezgah konulmayacak. Pazarda esnaf maske ve tek kullanımlık eldiven takacak ayrıca sebzeciler pazarındaki her esnaf ayrı ayrı olmak üzere dezenfektan bulundurması şartıyla faaliyetini sürdürecek.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ise alınan su numunelerinin, aynı tedbirlerle laboratuvarda analiz edildiğini sosyal medya hesabından açıklayarak, sağlıklı su ulaştırmak için çalıştıklarını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ise kent merkezindeki balık, sebze ve meyve pazarındaki esnaf ile alışveriş yapan vatandaşlara maske dağıttı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de dışarı çıkmaları kısıtlanan ve evde bakım gören 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında evde bakım gören 65 yaş üstü 70 vatandaşa ortopedik medikal yatak dağıtıldı.

Şanlıurfa'da belediyelerin kent genelinde başlattığı hijyen çalışmaları da devam ediyor.

Hayrat Yardım Derneği, kentteki ihtiyaç sahibi bin 500 aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımı yaptı. Derneğin Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Toprak, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun tespit ettiği ailelere yardım malzemelerini ulaştırdıklarını belirterek, ramazan ayı sonuna kadar 3 bin aileye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kilis

Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tedbir kararlarıyla ilgili uygulamaları Organize Sanayi Bölgesi ve Pazar yerinde yerlerini denetledi.

Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerle uygulama noktalarını da denetleyen Soytürk, vatandaşlardan sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalarını istedi.

Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil de eşlik etti.

Öte yandan Kilis'te işadamı Metin Karakuş, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kilis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 7 ton bulgur bağışladı.

Adıyaman

Adıyaman'da da vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "Evde kalın" çağrısına uyduğu görüldü.

Kent merkezindeki Sümer Meydanı'nda cadde ve sokakların boş olduğu gözlenirken bazı vatandaşlar ise maske ve eldivenleri ile ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıktı.

Adıyaman Valiliği başkanlığındaki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik yapıldı.

Alınan karara göre, emniyet ve jandarma ekiplerince ilçelerin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Ekipler geçerli belgesi bulunmayan yaya ve araçların geçişlerine izin vermiyor.

Adıyaman - Kahta karayolu kontrol girişinde ise polis ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri araçların geçişlerinde sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçüp, seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde ve sokakları köpüklü sularla yıkadı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarında cadde üzerinde bulunan çöp konteynerleri, kovaları, otobüs durakları, ızgaralar, korkuluklar, trafik lambaları ve işaretleri gibi insanların ortak kullanımına açık bütün alanlar detaylı bir şekilde temizlenerek dezenfekte edildi.

Onikişubat Belediyesi ekipleri, halkın yoğun olduğu sağlık ocakları, eczaneler, İl Sağlık Müdürlüğü ve huzurevinde dezenfeksiyon işlemi yaptı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de eski ve yeni oto sanayi sitesinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaptı.

Kaynak: AA

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