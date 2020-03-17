Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri - Haber
Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Güncel

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

17.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:43
Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

Gaziantep'te koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmeler açılmadı.

Zabıta ve polis ekipleri, kent merkezinde alınan önlemler çerçevesinde faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkında işletme sahipleriyle tek tek görüşerek tebligatta bulundu.

Bu kapsamda kent merkezinin yoğun olduğu Nişantaşı Sokak'ta bulunan kafeler açılmadı.

Umumi Hıfzısıhha Kanunu kapsamında ise vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunarak bulaşma riskinin artırılacağı değerlendirmesi sonucu kafe, lokanta, oyun salonlarının faaliyetlerinin Türkiye genelinde saat 00.00 itibarıyla geçici süreyle durdurulması üzerine tedbir alınmıştı.

Öte yandan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından tarama yapılacak bahanesiyle evlere hırsızlık için gelen dolandırıcılara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Çarşı ve park gibi yerlere giderek bilgilendirme yapan polis ekipleri, yetkili olmayan kişilere itibar etmemeleri ve bu gibi durumlarda Alo 155 hattını arayarak yardım istenebileceğini anlattı.

Malatya

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüs ve otobüs durakları dezenfekte edildi.

Toplu taşımada vatandaşların kullandığı belediye otobüslerinin ilaçlanmasının ardından özel halk otobüslerinde de ilaçlama çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı merkez duraklarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince vatandaşların yoğun kullandığı otobüs durakları ve havalimanı dezenfekte edildi.

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelindeki otobüs duraklarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri de şehir dışından gelen yolculara hizmet veren Kahramanmaraş Havalimanı ve Otobüs Terminali'nde de ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

Kent genelinde hizmet veren taziye evleri ise ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Bünyesindeki halk otobüslerini dezenfekte eden ekipler, daha sonra özel halk otobüslerinde de çalışma yaptı.

Ekipler, "Panik yok, tedbir var" ilkesi doğrultusunda özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu şehirler arası otobüs terminali, GAP Havalimanı, Hazreti İbrahim Makamı, Dergah Cami, Ulu Cami, Hazreti Eyyup Sabır Makamı, belediyeye ait tüm hizmet binaları, sosyal tesisler, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu, Ziraat Bankası, Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü, Haleplibahçe Mozaik Müzesi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Eyyübiye ve Haliliye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü binalarını dezenfekte etti.

Ekiplerin hazırlanan takvim doğrultusunda halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışması yapmaya devam edeceği belirtildi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haber
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Haber
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım Haber
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Haber
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Haber
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Haber
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Özge Ulusoy Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Sergen Yalçın Henry Onyekuru Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 13:52:45. #1.14#