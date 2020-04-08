Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri - Haberler
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Güncel

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te koronavirüs tedbirlerine devam ediliyor.

08.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:10
Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te koronavirüs tedbirlerine devam ediliyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kente giriş yapan 634 aracı Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) ekleyerek takibe aldı.

Kayıt altında olan ve 14 gün gözlem ve izleme süresini ihlal eden 92 araç hakkında işlem başlatıldı.

Toplum Destekli Polislik (TDP) ekipleri ise yoğunluğun olduğu yerlerde sosyal mesafenin korunması uyarısı yaparak, mecbur kalınmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini hatırlattı.

Ekipler ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek gerekli ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda onlara yardımcı oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından da Mutfak Sanatları Merkezinde hazırlanan tatlılar, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mücahitler Ek Hizmet Binası ve Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına dağıtıldı.

- Malatya

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak bazı konuları karara bağladı.

Buna göre, kentte ikamet edip tarımsal faaliyetlerin gerekliliği nedeniyle Elazığ sınırları içerisinde bulunan bahçe veya tarlasına gitmek isteyenler, çiftçi olduklarını gösterir belge veya tapu, kira sözleşmesi gibi belgeleri ibraz ederek özel araçlarıyla sadece Battalgazi-Baskil feribotuyla giriş çıkış yapabilecekler.

Bu kişilere ve beraberindeki birinci derece yakınlarına iskeledeki kontrol noktasında kolluk görevlileri tarafından Seyahat İzin Belgesi düzenlenecek.

Diğer komşu illerin sınırları içerisinde bulunan bahçe veya tarlasına gitmek isteyenler de yine kendileri için düzenlenecek Seyahat İzin Belgesi ile giriş çıkış yapabilecek.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gelen 33 yaşındaki D.A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılınca hastaneden kaçtı. D.A, bir süre sonra ise yeniden geldiği hastanede tedavi altına alındı.

Test sonuçları belli olana kadar hastanede karantina altında tutulacak olan D.A'nın tedavilerine başlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların evden çıkamaması dolayısıyla sokak hayvanları için yem bıraktı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ise cadde ve sokakları özel araçlarla yıkayarak dezenfekte etti.

İl Pandemi Kurulu ise Vali Vahdettin Özkan başkanlığında toplanarak, koronavirüs tedbirlerini ele aldı.

Toplantıda, Suriyelilerin barındığı geçici barınma merkezi ile kışla ve cezaevlerinde tedbirlerin üst seviyeye çıkarılması, ihtiyaç olması halinde il genelinde hizmet veren yurtların sağlık personeli ve hastalar için kullandırılması ve tüm ilgili kurumların özel pandemi planlarının hazır olması kararlaştırıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokak hayvanları ve Balıklıgöl'deki balıklara yem verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de ziyaret ettiği Balıklıgöl'de balıklara yem attı.

Beyazgül, bu süreçte hayvanların aç kalmaması için gerekli çalışmaların düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında belediyelerce kent genelinde başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor.

Suruç ilçesinde de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş başkanlığında oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçede yaşayan çölyak ve fenilketonüri hastalarını tespit etti. Ekiplerce hazırlanan glütensiz ürünlerden oluşan 95 gıda paketi hastalara teslim edildi.

Güvenlik güçlerince yapılan denetimlerde de şehirler arası otobüslerdeki yolcuların "Seyahat İzin Belgesi" kontrol edilirken, araç sürücüleri ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında kronik rahatsızlığı bulunan şehit yakınlarını ziyaret ederek, ilaç temini ve gıda desteği sağlandı.

Adıyaman

Adıyaman Belediyesi, şehrin birçok noktasında gerçekleştirdiği dezenfeksiyon işlemini kamu kurumlarında da yaptı.

Bu arada, Adıyaman ve Çevre İller Süryani Kadim Metropolitliği Kilisesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete ve ziyarete kapatıldı.

Kilis

Kilis'te belediye ekipleri dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor. Ekipler, yalnız yaşayan 78 yaşlıya da gıda ve temizlik malzemesi desteği sağladı.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da ekiplerin günün her saati koronavirüsle mücedele etmek için sahada olduklarını belirterek, ihtiyacı olan her vatandaşın kendilerine ulaşmasını istedi.

İl Sağlık Müdürlüğü de basın mensupları için maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tüm dünya 'Aşı bulundu' haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haberler
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi Haberler
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Polisi görüp panikleyen hırsız, çaldığı süpürge ile düşen ayakkabısını bırakarak kaçtı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi
İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
İzmirli vatandaşın kayıp büyükbaş hayvanı, gazetecilere ait drone ile bulundu
Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı
Esenyurt'taki doğal gaz patlamasının yarattığı korkunç tablo bugün ortaya çıktı
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra...
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
İslamiyet'i araştıran karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma sırasında Müslüman oldu
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık hayali Akkuyu Nükleer Güç Santrali hızla yükseliyor
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Soyduğu marketin güvenlik kamerası kayıtlarını da çalan hırsız, yakalanmaktan kurtulamadı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Freni arızalanan pikap, kontrol noktasında sürücülerin ateşini ölçen sağlık görevlisine çarptı
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'den gelen son görüntüler duygulandırdı
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
Son dakika: Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı
İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını...
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pınar Deniz Acun Ilıcalı Levent Yamanel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Nisan Wuhan Polis
Şu an buradasınız: Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 16:11:52. #1.15#
title