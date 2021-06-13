GAZİANTEP - Makarnalık sert buğdayın hasadına başlandı
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GAZİANTEP - Makarnalık sert buğdayın hasadına başlandı

Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Araban Ovası'nda 85 bin dönüm alanda ekili olan makarnalık sert buğdayın hasadına başlandı.

Gaziantep'in Araban Ovası'nda 85 bin dönüm alanda ekili olan makarnalık sert buğdayın hasadına başlandı.

Kentin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Araban ilçesinde makarnalık sert buğday önemli gelir kapısı haline geldi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere, Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının Araban Ovası'nda yetiştiğini söyledi.

Araban Ovası'nda yetişen ürünün diğer bölgelerdekine göre protein ve diğer özellikler açısından daha değerli olduğunu anlatan Altun, "Araban Ovası'nın verimli topraklarında ve iklim şartlarında bilinçli çiftçilerimiz tarafından uzun yıllardan beri yetiştirilen sert buğdayımız oldukça kaliteli. Çünkü Orta Anadolu'da üretilen buğdayın hektolitre ağırlığı yüzde 65'i geçmemektedir. Bizde ise bu oran yüzde 80 civarında." dedi.

Araban Ovası'nda bu yıl 85 bin dönüm alanda makarnalık sert buğday üretimi yapıldığını bildiren Altun, "Şu an da çiftçilerimiz hasada başladı. Bu yıl bölge ve tarlaya göre bir dönüm sulu alanda 900 kilograma yakın miktarlarda verim alınıyor. Bu oran da bizim için makul. O yüzden rekolteden de insanların talebinden de memnunuz. Bir kilogram sert buğday tarlada 2, 75 liradan satılıyor." ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP - Makarnalık sert buğdayın hasadına başlandı
GAZİANTEP - Makarnalık sert buğdayın hasadına başlandı
GAZİANTEP - Makarnalık sert buğdayın hasadına başlandı
GAZİANTEP - Makarnalık sert buğdayın hasadına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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