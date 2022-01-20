Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK maçının günü ve saati değişti - Haberler Spor
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Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK maçının günü ve saati değişti

Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK maçının günü ve saati değişti
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak 23. hafta maçının günü ve saati değişti.

Spor Toto Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak 23. hafta maçının günü ve saati değişti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 22. haftadaki Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının bugüne ertelenmesi nedeniyle 23. hafta programında değişikliğe gidildi.

Buna göre 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da oynanması planlanan Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK karşılaşması, 23 Ocak Pazar günü saat 16.00'ya alındı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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