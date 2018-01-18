Gaziantep Liseli Cemal'e Akülü Sandalye

Gaziantep'te doğuştan bedensel engelli 11 yaşındaki Cemal Samur'a, Yüksek Teknoloji Eğitim ve Ekonomi Derneği tarafından akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Doğuştan engelli olarak dünyaya gelen Haci Sani Konukoğlu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Cemal Samur'a, Yüksek Teknoloji Eğitim ve Ekonomi Derneği tarafından akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Okula annesi Fatma Samur'un yardımıyla gelen Cemal Samur'a, Yüksek Teknoloji Eğitim ve Ekonomi Derneği Başkanı Nalan Kurt akülü tekerlekli sandalyesini eğitimini gördüğü okulda teslim etti.

Yüksek Teknoloji Eğitim ve Ekonomi Derneği Başkanı Nalan Kurt, engelli bir bireyi sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Cemalle ilk tanıştığımızda Bilgisayar Mühendisi olmak istediğini söyledi. Bizde ona yardımcı olmak için ona bu sandalyesini hediye ettik. İlerleyen süreçte de destekçisi olmaya devam edeceğiz dedi.

Cemal'in annesi Fatma Samur ise Oğlumu biz kendimiz götürüp getiriyorduk. 9 defa ameliyat oldu ama ancak bu kadar düzeldi. Önceden tekerlekli sandalyesi yoktu. Ama artık akülü bir tekerlekli sandalyesi var çok mutluyuz herkese teşekkür ediyorum diye konuştu.

Bilgisayar mühendisi olmak istediğini söyleyen Cemal Samur da Akülü tekerlekli sandalyem olduğu için çok mutluyum. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Artık daha çok gezeceğim inşallah belediyemize teşekkür ederim şeklinde konuştu.