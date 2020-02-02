Gaziantep lig lideri Sivasspor'u 5-1 yendi
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Gaziantep lig lideri Sivasspor'u 5-1 yendi

Gaziantep Sivasspor maç skoru, Gaziantep Sivasspor maç özeti

02.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 02.02.2020 21:23
Gaziantep lig lideri Sivasspor'u 5-1 yendi

Süper Toto Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor, FK'ya deplasmanında 5-1 yenilerek ligdeki en ağır mağlubiyetini aldı. Bugüne kadar sadece 2 maçta rakiplerine boyun eğen kırmızı beyazlı ekip, en yakın takipçileri Başakşehir ve Trabzonspor'un kazandığı maçta avantajlı konumunu da yitirdi ve 41 puanda kaldı.


Fenerbahçe'yi yenerek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor deprem nedeniyle ertelenen BTC Türk Yeni Malatyaspor maçını yendiği taktirde averajla ligin yeni lideri olacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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