Gaziantep lig lideri Sivasspor'u 5-1 yendi

02.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 02.02.2020 21:23

Süper Toto Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor, Gaziantep FK'ya deplasmanında 5-1 yenilerek ligdeki en ağır mağlubiyetini aldı. Bugüne kadar sadece 2 maçta rakiplerine boyun eğen kırmızı beyazlı ekip, en yakın takipçileri Başakşehir ve Trabzonspor'un kazandığı maçta avantajlı konumunu da yitirdi ve 41 puanda kaldı.



Fenerbahçe'yi yenerek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor deprem nedeniyle ertelenen BTC Türk Yeni Malatyaspor maçını yendiği taktirde averajla ligin yeni lideri olacak. Euronews.com'da Görüntüle