Gaziantep Leylekler 7 Yıl Sonra Dolan Göle Gelmeye Başladı

Leylekler 7 yıl sonra dolan göle gelmeye başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, etkili olan yağışlarla birlikte 7 yıl sonra dolan Fevzipaşa Gölü leyleklerin uğrak noktası oldu.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Fevzipaşa Mahallesi'ndeki gölet 7 yıldır yaşanan kuraklık nedeni ile kurudu. Fevzipaşa Gölü, bu yılkı yağışlarla yeniden dolarak leyleklerin uğrak noktası haline geldi. Çok sayıda leyleğin gölün üzerinde uçması görenleri hayran bırakan manzara oluşturdu. Mahalle sakinleri de leylekleri görmek için gölet kenarına akın etti.

Kaynak: DHA