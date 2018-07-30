Gaziantep 'Lc Waikiki Aile Buluşmaları' Gaziantep'te Gerçekleştirildi Hd

Hürriyet Kitap ve LC Waikiki iş birliğiyle 12 ilde düzenlenecek olan 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' projesinin dördüncüsü Gaziantep'te gerçekleştirildi.

Sanko AVM'de düzenlenen etkinliğe, moderatörlük yapan Hürriyet Gazetesi çocuk yazarı Ömür Kurt, '200 Adımda Çocuk Geliştirme Rehberi' kitabı uzmanlarından Psikiyatrist Özgür Öner, LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç ve aileler katıldı. 12 ayda 12 uzman ile 12 şehirde düzenlenecek etkinliklerde ebeveynlerle buluşacak olan uzmanlar, 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimi için önemli olan noktalara dikkat çekti. İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Denizli, Mardin, Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Kars, Adana, Nevşehir illerini kapsayan, 'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nda, Ender Saraç, Tan Sağtürk, Üstün Dökmen, Başak Demiriz, Zeynep Köse Çapay, Ramazan Şimşek, Şirin Seçkin, Özgür Öner, Serap Duygulu, Dolunay Kadıoğlu, Yıldız Dilek Ertürk, Eyüp Sabri Ercan gibi alanında uzman isimlerle bir araya gelecek.

Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç, 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' kapsamında 4'üncü duraklarında ailelerle buluşarak, mutlu çocuklar yetiştirmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Çocukların yaşadıkları sorunlara çözüm yollarının olduğunu belirten Psikiyatrist Özgür Öner ise, Çocukların altını ıslatması, emzik bırakması, uyku problemleri, tırnak yemeleri gibi bir çok problemleri var. Bunlar için ailelerin son derece dikkatli olması gerekiyor diye konuştu.

Etkinlik kapsamında katılımcılara kitap hediye edildi.