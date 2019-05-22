Gaziantep Lahmacun Severler Gurme Sokağına!

Ziya Şark Sofrası bugün yedi ayrı lezzet noktası ile kebap kültürünü başarıyla temsil ederek ve misafirlerine kaliteli hizmet sunarak, sektöre pek çok yenilik getirmiş.

Çeyrek asırdan fazla süredir kebaplarının lezzetiyle kulaktan kulağa yayılarak İstanbulluların en uğrak yeri olmayı başarmış.

Gurme Sokağının vazgeçilmezi olan mekanın zengin menüsünde; çorba, meşhur Gaziantep lahmacunu, içli köfte, ızgara tabağıyla, patlıcan kebap, et şiş tavuk şiş, zırh kıyma kebabı ile enfes tatlıları bulunuyor.

Kaynak: Bültenler