Gaziantep laf atma kavgasında dayı öldürüldü, yeğeni yaralı

14.09.2019 13:53

Laf atma kavgasında dayı öldürüldü, yeğeni yaralı

Gaziantep'te, evlerinin yakınındaki bir gurp ile laf atma meselesi nedeniyle tartışan dayı Orhan Argın (30) tüfekle vurularak öldürüldü, yeğenİ Burak Aras ise bıçaklanarak yaralandı. Polis olaydan sonra kaçan 5 şüpheliyi kullandıkları tüfek ve bıçakla yakaladı.

Olay, gece yarısı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Argın, beraberindeki yeğeni Burak Aras ile birlikte evlerine gitmek için yürümeye başladı. Bu sırada ise bir grup ile aralarında laf atma meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, dayı Orhan Argın tüfekle vurularak, yeğen Burak Aras da bıçaklanarak, yaralandı.

Kanlar için yere yığılan dayı-yeğen, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak Orhan Argın doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Tedaviye alınan Burak Aras'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Argın'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kaçan 5 şüpheliyi olayda kullandıkları bıçak ve tüfek ile yakalayarak, gözaltına aldı.

Kaynak: DHA