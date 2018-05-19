Gaziantep Kuyumcudaki 250 Milyarlık Silahlı Soygun Kamerada

Kuyumcudaki 250 milyarlık silahlı soygun kamerada

Gaziantep'te kar maskesi ve eldiven takan silahlı 3 kişi girdikleri kuyumcudan yaklaşık 250 milyar lira değerindeki 1 kilo 235 gram altın, 2 bin 999 dolar ve 4 bin 350 lira çaldı. Şüphelilerin 2 dakika 50 saniyede gerçekleştirdiği ve güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen soygunu yapan 3 kişi, ziynet eşyası ve paralarla yakalandı.

Olay, dün Üniversite Bulvarı'ndaki kuyumcuda meydana geldi. Kar maskesi takıp ellerinde tabancalarla kuyumcuya giren E.İ., C.G. ve E.İ., işyeri sahibi N.W. ile çalışanı N.A.'ya silah doğrultup tezgahta ve raflardaki 1 kilo 235 gram altın, 2 bin 999 dolar ve 4 bin 350 lirayı alıp kayıplara karıştı. İşyeri sahibinin ihbarıyla çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamera görüntüleri ile işyeri sahibi ve çalışanının tarifiyle aynı renk ve model araçlar üzerinde yapılan çalışmayla şüphelilerin kullandığı aracın plakasının sahte olduğu belirlendi. Ekipler, PTS geçişlerinin detaylı incelenmesiyle şüphelilerin kullandığı aracın plakasının 44 EJ 138 olduğu belirlendi. Ekipler, kimliklerini belirlediği E.İ., C.G. ve E.İ.'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise kuyumcudan çaldıkları 1 kilo 235 gram altın, 2 bin 999 dolar, 4 bin 350 lira ile olayda kullandıkları 2 tabanca, 13 adet kurşun, 3 kar maskesi, 6 eldiven ve elektro şok cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.

2 DAKİKA 50 SANİYE SÜREN SOYGUN KAMERADA

Şüphelilerin işyerini soyması güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. 2 dakika 50 saniye süren soygun görüntülerinde, kar maskesi ve eldiven takan 3 kişinin girdikleri kuyumcu sahibi ile çalışanına tabanca doğrulttuğu görülüyor. Görüntülerin devamında 3 şüpheliden 2'sinin işyeri sahibi ile çalışanına tabanca doğrultuğu diğer şüphelinin ise altın ve paraları çöp poşetine doldurduğu yer alıyor. Görüntülerde ayrıca şüphelilerin, vitrin önünde duran işyeri çalışanı N.A.'yı, yere yatırdıkları da yer alıyor.