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Gaziantep kurutmalığı dünya mutfaklarının tercihi oldu

UNESCO tarafından Gastronomi kenti ilan edilen Gaziantep'in meşhur kurutmalıkları dünya mutfağının tercihi haline geldi.

Gaziantep kurutmalığı dünya mutfaklarının tercihi oldu
24.08.2020 16:40 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:43

UNESCO tarafından Gastronomi kenti ilan edilen Gaziantep'in meşhur kurutmalıkları dünya mutfağının tercihi haline geldi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep'in asırlık mutfak lezzetleri arasında yer alan sebze kurutmalıklarının, son yıllarda dünya mutfakları tarafından da tercih edilen özel bir ürün haline dönüştüğünü söyledi.

Kentin coğrafi işaretli ürünleri arasında bulunan patlıcan kurutmalığı başta olmak üzere biber ve kabak kurutmalıklarına Avrupa ve dünyanın çeşitli ülkelerinden talep olduğunu kaydeden Akıncı, geleneksel yöntemlerle hazırlanarak iç ve dış piyasaya sunulan kurutulmuş sebzelerin çok sayıda aileye gelir kaynağı sağlayan ekonomik bir değer haline geldiğini ifade etti.

Dünyada sahip olduğu mutfağı kendi adı ile anılan ender kentlerin başında gelen Gaziantep'te, geleneksel yemekleri ayrıcalıklı ve lezzetli kılan kurutmalık sebze üretim sezonu devam ediyor.

Kış mevsiminde tüketilmek üzere, genellikle ev kadınları tarafından yaz ayı içerisinde imece usulü ile hazırlanan sebze kurulukları, Anadolu'dan ve dünyanın farklı mutfak kültürlerinden talep görüyor.

Gaziantep sebze kurutmalıklarına özellikle son yıllarda ilgi ve talebin arttığına işaret eden GTB Başkanı Akıncı, daha önceleri yöresel bir ürün olarak sadece kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanan kurutmalıkların şimdi iç ve dış piyasada tüketim potansiyeli artan bir sektör haline dönüştüğünü söyledi.

Gaziantep kurutmalığının patlıcan, biber, kabak ve acur gibi yaz sebzelerinin toplanıp, içlerinin özenle oyularak, güneşte kurutulması ile elde edilen bir ürün olduğunu belirten Akıncı, "Doğallığını ve lezzetini uygun saklama koşullarında uzun süre kaybetmeyen sebze kurulukları bu özelliğinden dolayı yurt içi ve yurt dışı piyasalardan talep görmekte. Türkiye kuruluk sebze üretiminin büyük bir bölümü Gaziantep'ten karşılanmakta. Kuruluklar, Avrupa'da daha çok Türklerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere ve farklı kıtalardaki ülkelere gönderilmekte" dedi.

Sebze kuruluklarının geleneksel yöntemlerle hazırlandığını, fabrikasyon üretimin olmamasından dolayı mevsimlik olarak bu işi yapan ailelere gelir kapısı oluşturduğunu vurgulayan Akıncı, Gaziantep kurutmalığını ayrıcalıklı kılan ve tercih nedeni yapan temel faktörün ise ürünün kalitesinde ve kentin iklim şartlarında saklı olduğunu dile getirdi.

Kurutmalık tescili

2019 yılında GTB'de işlem gören kurutmalık sebze adeti ve tutarları hakkında da bilgiler veren Akıncı, "Geçtiğimiz yıl borsamızda yaklaşık 15 milyon 787 bin adet kurutulmuş gıda maddesi işlem gördü. Ticari anlamda işlem gören bu ürünlerin yanı sıra evlerde tüketilmek ve hediye gönderilmek üzere hazırlanan kurutmalık adetini de hesaba kattığımızda bu rakamın çok daha yüksek miktarlarda olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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