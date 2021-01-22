Gaziantep Kurtuluşunu anlatan "Ayıntab Haberleri"nin ilk sayısı yayınlandı
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Gaziantep Kurtuluşunu anlatan "Ayıntab Haberleri"nin ilk sayısı yayınlandı

22.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:03
Gaziantep Kurtuluşunu anlatan

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. yılında her ay mücadelenin önemli dönüm noktalarını konu alacak Ayıntab Haberleri Gazetesinin ilk sayısını yayınladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. yılında her ay mücadelenin önemli dönüm noktalarını konu alacak Ayıntab Haberleri Gazetesinin ilk sayısını yayınladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kethüdazade Hüseyin Cemil Göğüş'ün şahsi girişimleri sonucu 20 Aralık 1918 tarihinde yayın hayatına başlayan Ayıntab Haberleri Gazetesi, GAZİKÜLTÜR A.Ş'nin girişimleriyle aynı isimle tekrar vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı.

Kentte dağıtılan gazetenin ilk sayısının konusu ise Antep savunmasının ilk bayrak şehidi olarak bir sembol haline gelen ve adını altın harflerle tarihe yazdıran, 21 Ocak 1920'de Fransızlar tarafından şehit edilen Kamil'in şehadeti oldu. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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