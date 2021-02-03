GAZİANTEP - Kurtulmuş: "Onlar eski Türkiye'nin geride kalmış gerici sözleriyle siyaseti zehirliyorlar"
03.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:50
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz