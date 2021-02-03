GAZİANTEP - Kurtulmuş: "Onlar eski Türkiye'nin geride kalmış gerici sözleriyle siyaseti zehirliyorlar"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GAZİANTEP - Kurtulmuş: "Onlar eski Türkiye'nin geride kalmış gerici sözleriyle siyaseti zehirliyorlar"

03.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:50

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep'te AK Parti 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. (3)

GAZİANTEP - Kurtulmuş: 'Onlar eski Türkiye'nin geride kalmış gerici sözleriyle siyaseti zehirliyorlar'
GAZİANTEP - Kurtulmuş: 'Onlar eski Türkiye'nin geride kalmış gerici sözleriyle siyaseti zehirliyorlar'
GAZİANTEP - Kurtulmuş: 'Onlar eski Türkiye'nin geride kalmış gerici sözleriyle siyaseti zehirliyorlar'
GAZİANTEP - Kurtulmuş: 'Onlar eski Türkiye'nin geride kalmış gerici sözleriyle siyaseti zehirliyorlar'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Acun Ilıcalı Jason Statham Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Gökhan Gönül Aykut Kocaman Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir Ankara Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GAZİANTEP - Kurtulmuş: "Onlar eski Türkiye'nin geride kalmış gerici sözleriyle siyaseti zehirliyorlar" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 15:50:37. #1.15#
title