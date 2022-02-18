GAZİANTEP - Kurtulmuş: "Esas olan şey, zihniyet değişimi dediğimiz meseleyi gerçekleştirebilmektir"
AA, Fırat Özdemir - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
STK temsilcileri ile istişare toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, STK temsilcileri ile istişare toplantısına katıldı.
STK temsilcileri ile istişare toplantısı
Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması
GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, STK temsilcileri ile istişare toplantısına katıldı.
(1)