GAZİANTEP - Kurtulmuş: "Esas olan şey, zihniyet değişimi dediğimiz meseleyi gerçekleştirebilmektir" - Haberler
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GAZİANTEP - Kurtulmuş: "Esas olan şey, zihniyet değişimi dediğimiz meseleyi gerçekleştirebilmektir"

AA, Fırat Özdemir - Güncel
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STK temsilcileri ile istişare toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, STK temsilcileri ile istişare toplantısına katıldı.

STK temsilcileri ile istişare toplantısı

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşması

GAZİANTEP - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, STK temsilcileri ile istişare toplantısına katıldı.

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GAZİANTEP - Kurtulmuş: Esas olan şey, zihniyet değişimi dediğimiz meseleyi gerçekleştirebilmektir

GAZİANTEP - Kurtulmuş: Esas olan şey, zihniyet değişimi dediğimiz meseleyi gerçekleştirebilmektir

GAZİANTEP - Kurtulmuş: Esas olan şey, zihniyet değişimi dediğimiz meseleyi gerçekleştirebilmektir

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Sivil Toplum Kuruluşları, Numan Kurtulmuş, AK Parti, Güncel, Haberler

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