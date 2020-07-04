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GAZİANTEP Kurbanlıklar Şahinbey'den

Kurbanlıklar Şahinbey'denGAZİANTEP'in Şahinbey İlçesi Belediyesi, koronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda olan 7 bin aileye Kurban Bayramı nedeni ile kurban alması için 2'şer bin liralık nakdi destek verme kararı aldı.

04.07.2020 11:32 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:57

Kurbanlıklar Şahinbey'den

GAZİANTEP'in Şahinbey İlçesi Belediyesi, koronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda olan 7 bin aileye Kurban Bayramı nedeni ile kurban alması için 2'şer bin liralık nakdi destek verme kararı aldı.

Şahinbey Belediyesi Meclisi'nden çıkan karar ile koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik 'Bu yıl kurbanlıklarınız bizden' kampanyası başlatıldı. Kampanya ile ekonomik olarak zor durumda olan ve Şahinbey Belediyesi'nin sosyal marketinden destek alan 7 bin aileye bir kurbanlık alabilmeleri için 2'şer bin lira yardım yapılacak.

'25 MİLYON TL'LİK DESTEK SAĞLAMIŞ OLACAĞIZ'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu kampanya ile birlikte pandemi sürecinde ihtiyaç sahiplerine toplam 25 milyon lira destek sağlamış olacaklarını söyleyerek, 'Şahinbey İlçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi 7 bin ailemize Kurban Bayramı öncesinde 2'şer bin lira sosyal yardım sağlıyoruz. Buradaki amacımız Kurban Bayramı öncesinde kurban almak isteyen veya evinin ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlarımıza destek olmak. Şahinbey Belediyesi olarak Ocak ayının başında 750'şer lira, Mart ayında da pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere 1.000'er lira destek sağlamıştık. Buradaki desteğimizde özellikle ihtiyaç sahibi 7 bin ailemizin Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını yapmasına yönelik verilen yardım. Böylelikle son altı ay içerisinde vatandaşlarımıza yaklaşık 25 milyon lira sosyal destek sağlamış olacağız' dedi.

VATANDAŞLAR MUTLU

Yardım haberini duyan vatandaşlar ise mutlu olduklarını ve pandemi sürecinde girilen Kurban Bayramı'nda böylesi bir desteğin çok gerekli olduğunu söylediler.

GAZİANTEP Kurbanlıklar Şahinbey'den

Kaynak: DHA

Manşet

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