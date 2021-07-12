Gaziantep kurban kesim yerleri! 2021 Gaziantep kurban satış yerleri, pazar yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? Adres ve iletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Gaziantep oldu. Peki, Gaziantep kurban kesim yerleri nerededir? Gaziantep kurban satış noktaları belli oldu mu? Gaziantep'te kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Gaziantep kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Gaziantep kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Gaziantep kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Gaziantep kurban kesim yerleri 2021! Gaziantep kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

GAZİANTEP KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Gaziantep kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

BELEDİYE MEZBAHANESİ - MEZBAHANE SOKAK - 6112210

İSLAHİYE BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERİ - HACIALİ ÖZTÜRK MAHALLESİ KAPALI SEBZE PAZARI - 03428621083

İSLAHİYE BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERİ - SERİNEVLER TOKİ - 03428621083

İSLAHİYE BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERİ - CEVDETPAŞA MAHALLESİ , İSLAHİYE MEZBAHANESİ - 03428621083

İSLAHİYE BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERİ - ALTINÜZÜM MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ - 03428621083

İSLAHİYE BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERİ - BOĞAZİÇİ MAH. ÇINARALTI KESİM YERİ - 03428621083

İSLAHİYE BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERİ - FEVZİPAŞA MAHALLESİ GÖLTEPE TOKİ KONUTLARI - 0342 862 1083

GAZİANTEP BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ NİZİP MEZBANESİ - SAHA MAHALLESİ TEPE CADDESİ NO:1 NİZİP (GAZİANTEP BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ NİZİP MEZBAHANESİ) - 0342 5193900

KURBAN KESİM YERİ - SAHA MAHALLESİ TEPE SK.NO:1 (MEZBAHANE) - 0 533 635 38 72

OĞUZELİ MEZBAHANESİ - OĞUZLAR MAHALLESİ OĞUZELİ/ GAZİANTEP - 03425713014

NURDAĞI BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERİ - BELEDİYE MEZBAHANESİ ASLANLI MAH./NURDAĞI - 0342 671 40 33

NURDAĞI İLÇE BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERİ - BELEDİYE MEZBAHANESİ ASLANLI MAH./NURDAĞI - 03426714033

NURDAĞI BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERİ - BELEDİYE MEZBAHANESİ ASLANLI MAH./NURDAĞI - 0(342)-671-4033

DEĞİRMİÇEM SEMT PAZAR YERİ - DEĞİRMİÇEM MAHALLESİ - 0533-9688788

EMEK SEMT PAZARI - EMEK MAHALLESİ - 0533-9688788

GAZİKENT SEMT PAZARI - GAZİKENT MAHALLESİ - 0533-9688788

MERVEŞEHİR SEMT PAZARI - MERVEŞEHİR MAHALLESİ - 0533-9688788

MERVEŞEHİR SEMT PAZARI - MERVEŞEHİR MAHALLESİ - 0533-9688788

ÖZGÜRLÜK SEMT PAZARI - ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ - 0533-9688788

SEYRANTEPE SEMT PAZARI - SEYRANTEPE MAHALLESİ - 0533-9688788

ÇIKSORUT SEMT PAZARI - ÇIKSORUT MAHALLESİ - 0533-9688788

BASRA SEMT PAZARI - BASRA MAHALLESİ - 0533-9688788

İNCİLİKAYA SEMT PAZARI - İNCİLİKAYA MAHALLESİ - 0533-9688788

BEYKENT SEMT PAZARI - BEYKENT MAHALLESİ - 0533-9688788

FISTIKLIK SEMT PAZARI - FISTIKLIK MAHALLESİ - 0533-9688788

GAZİKENT 2 (BURAK) SEMT PAZAR YERİ - GAZİKENT MAHALLESİ - 0533-9688788

UMUT MAHALLESİ - SEMT PAZARI YANI - 05335768196

DEĞİRMİÇEM SEMT PAZARI - DEĞİRMİÇEM MAHALLESİ - 05335768196

MERVEŞEHİR SEMT PAZARI - MERVEŞEHİR MAHALLESİ - 05335768196

GÜVENEVLER SEMT PAZARI - GÜVENEVLER MAHALLESİ - 05335768196

EMEK SEMT PAZARI - EMEK MAHALLESİ - 05335768196

SEYRANTEPE SEMT PAZARI - SEYRANTEPE MAHALLESİ - 05335768196

GAZİKENT SEMT PAZARI - GAZİKENT MAHALLESİ - 05335768196

BASRA SEMT PAZARI - BASRA MAHALLESİ - 05335768196

İNCİLİKAYA SEMT PAZARI - İNCİLİKAYA MAHALLESİ - 05335768196

BEYKENT SEMT PAZARI - BEYKENT MAHALLESİ - 05335768196

FISTIKLIK SEMT PAZARI - FISTIKLIK MAHALLESİ - 05335768196

UMUT SEMT PAZARI - UMUT MAHALLESİ - 05335768196

DEĞİRMİÇEM SEMT ĞAZARI - DEĞİRMİÇEM MAHALLESİ - 05335768196

ÖZGÜRLÜK SEMT PAZARI - ÖZGÜRLÜK MAHALLESİ - 05335768196

MERVEŞEHİR SEMT PAZARI - MERVEŞEHİR MAHALLESİ - 05335768196

GÜVENEVLER SEMT PAZARI - GÜVENEVLER MAHALLESİ - 05335768196

EMEK SEMT PAZARI - EMEK MAHALLESİ - 05335768196

SEYRANTEPE SEMT PAZARI - SEYRANTEPE MAHALLESİ - 05335768196

UMUT SEMT PAZARI - UMUT MAHALLESİ - 05335768196

GAZİKENT SEMT PAZARI - GAZİKENT MAHALLESİ - 05335768196

BASRA SEMT PAZARI - BASRA MAHALLESİ - 05335768196

İNCİLİKAYA SEMT PAZARI - İNCİLİKAYA MAHALLESİ - 05335768196

BEYKENT SEMT PAZARI - BEYKENT MAHALLESİ - 05335768196

FISTIKLIK SEMT PAZARI - FISTIKLIK MAHALLESİ - 05335768196

MAVİKENT SEMT PAZARI - MAVİKENT MAHALLESİ 135004 NOLU SOKAK NO 25 - 0342 232 1111

AKKENT SEMT PAZARI - AKKENT MAHALLESİ 134020 NOLU SOKAK NO 7 - 0342 232 1111

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KREŞİ - ALLEBEN MAHALLESİ GAZİ MUHTAR PAŞA BULVARI NO 3 - 0342 232 1111

DENİZ SEMT PAZARI - YEDİTEPE MAHALLESİ 82053 NOLU CADDE NO 1 CEBELİ NUR CAMİİ KARŞISI - 0342 232 1111

23 NİSAN SEMT PAZARI - 23 NİSAN MAHALLESİ 82053 NOLU SOKAK NO 27 - 0342 232 1111

KILINÇOĞLU SEMT PAZARI - KILINÇOĞLU MAHALLESİ KAMALI SOKAK NO 27 - 0342 232 1111

KARATAŞ SEMT PAZARI - ŞAHİNTEPE MAHALLESİ 428 NOLU CADDE NO 2 - 0342 232 1111

GÜNEŞ SEMT PAZARI - GÜNEŞ MAHALLESİ 87133 NOLU SOKAK NO 3 - 0342 232 1111

DAYI AHMET AĞA İOÖ - ŞAHİNTEPE MAHALLESİ 133385 NOLU SOKAK NO 14 - 0342 232 1111

ŞEHİT FUAT OĞUZCAN İLKOKULU (PAKİZE KEMAL ÖĞÜCÜ ORTAOKULU YANI) - SERİNEVLER MAHALLESİ 134 NOLU SOKAK NO 38 - 0342 232 1111

23 NİSAN ORTAOKULU - TURAN EMEKSİZ MAHALLESİ 73048 NOLU SOKAK NO 1 - 0342 232 1111

KOCATEPE ORTAOKULU - GÜNEYKENT MAHALLESİ 102263 NOLU SOKAK NO 1 - 0342 232 1111

BAHATTİN KAYALI İOÖ - BİNEVLER MAHALLESİ 81015 NOLU SOKAK NO 24 - 0342 232 1111

DR SADIK AHMET İÖO - KARATAŞ MAHALLESİ 103417 NOLU SOKAK NO 7 - 0342 232 1111

SENA BÜYÜKKONUK İÖO - ÖĞRETMENEVLERİ MAHALLESİ GÖKSEL SOKAK NO1 - 0342 232 1111

DİYANET 2021 KUBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

GAZİANTEP KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

HAYVAN PAZARI - FEVZİ ÇAKMAK MAH. BESNİ CAD. - 6112210

İSLAHİYE BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ - BAHÇELİEVLER MAHALLESİ NECİP FAZIL KISAKÜREK CADDESİ NO:21-İSLAHİYE-GAZİANTEP - 0342 862 1083

HAYVAN SATIŞ YERİ - GAZİANTEP BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ NİZİP HAYVAN PAZARI SANAYİ CAD. NİZİP-GAZİANTEP - 0342 5193900

KURBAN SATIŞ YERİ - SANAYİ CADDESİ NİZİP - 0 533 635 38 72

KURBAN SATIŞ YERİ - OĞUZLAR MAHALLESİ PTT YANI OĞUZELİ/ GAZİANTEP - 03425713014

NURDAĞI BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ - ESKİ İSLAHİYE YOLU ÜZERİ TIR GARAJI YANI YENİMAHALLE/NURDAĞI - 0342 671 40 33

NURDAĞI BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ - ESKİ İSLAHİYE YOLU ÜZERİ TIR GARAJI YANI YENİ MAHALLE/NURDAĞI - 0(342)-671-4033

NURDAĞI İLÇE BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ - ESKİ İSLAHİYE YOLU ÜZERİ TIR GARAJI YANI YENİMAHALLE/NURDAĞI - 03426714033

UMUT MAHALLESİ - . - 05335768196

ET BALIK KURUMU YANI - ŞİRİNEVLER MAHALLESİ - 05335768196

LARA DÜĞÜN SALONU YANI ESKİ PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI - AYDINLAR MAHALLESİ - 05335768196

ORGANİZE BESİ BÖLGESİ - SİNAN MAHALLESİ - 05335768196

KAHVELİPINAR MAHALLESİ ÖZDEMİRBEY CADDESİ İLE ONUR MAHALLESİ 43 NOLU CADDE ARASINDA KALAN 77 NOLU CADDE ÜZERİNDEKİ BOŞ ALANLAR - KAHVELİPINAR MAHALLESİ ÖZDEMİRBEY CADDESİ İLE ONUR MAHALLESİ 43 NOLU CADDE ARASINDA KALAN 77 NOLU CADDE ÜZERİNDEKİ BOŞ ALANLAR ŞAHİNBEY GAZİANTEP - 0 342 232 1111

DUMLUPINAR MAHALLESİ YEŞİLVADİ BULVARI İLE156 NOLU CADDE ARASINDAKİ BOŞ ALANLA - DUMLUPINAR MAHALLESİ YEŞİLVADİ BULVARI İLE156 NOLU CADDE ARASINDAKİ BOŞ ALANLAR ŞAHİNBEY GAZİANTEP - 0 342 232 1111

25 ARALIK MAHALLESİ İBRAHİM TEVFİK KUTLAR CADDESİ İLE 47052 NOLU SOKAK ARASINDAKİ BOŞ ALANLAR - 25 ARALIK MAHALLESİ İBRAHİM TEVFİK KUTLAR CADDESİ İLE 47052 NOLU SOKAK ARASINDAKİ BOŞ ALANLAR ŞAHİNBEY GAZİANTEP - 0 432 232 1111

ŞAHİNTEPE MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI İLE 396 NOLU CADDE ARASI BOŞ ALANLAR - ŞAHİNTEPE MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI İLE 396 NOLU CADDE ARASI BOŞ ALANLAR ŞAHİNBEY GAZİANTEP - 0 432 232 1111

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.