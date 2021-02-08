Gaziantep Kulübü Başkanı Büyükekşi'den "Gazilik" unvanı kutlaması Açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in başkanı Mehmet Büyükekşi, kente "Gazilik" unvanı verilişinin 100. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Büyükekşi, mesajında, dünyada "Gazi" unvanına sahip tek şehrin Gaziantep olduğunu, bu unvanın da 8 Şubat 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onurlandırıldığını ifade etti.

Gazianteplilerin, Birinci Dünya Savaşı sonrası şehri işgal etmek isteyen Fransızlara karşı tarihte eşine az rastlanacak bir kahramanlık örneği sergilediğini hatırlatan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Türk milletinin en büyük özelliklerinden birisi de bağımsızlığına ve hürriyetine olan düşkünlüğüdür. Gaziantepliler bundan 100 yıl önce şehrimizi işgal etmek isteyen emperyalist güçlere karşı canları ve kanları pahasına savaşarak 6 bin 317 şehit verdiler. Vatan, bayrak ve ezan için canlarını seve seve veren atalarımız, kurtuluş mücadelesinin kazanılmasında öncü rolünü üstlendiler. İkinci bir Çanakkale ve ikinci Plevne olarak değerlendirilen Antep Savunması atalarımızdan bizlere kalan çok önemli bir mirastır."

Böylesine önemli bir şehri Süper Ligi'nde temsil etmekten büyük gurur duyduklarını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Gaziantep Futbol Kulübü olarak atalarımızdan bizlere miras kalan Gaziantep Savunması'ndaki mücadele ruhunu yeşil sahalarda göstermenin gayretini veriyoruz. Gazi şehrimizin spor alanında da adının duyurulması ve hak ettiği yere gelmesi için futbolcularımızla, teknik heyetimizle, yönetim kurulumuzla, çalışanlarımızla ve taraftarımızla büyük bir çaba içerisindeyiz. Dönemin en modern silahlarına sahip olan düşman kuvvetlerine karşı 11 ay boyunca büyük bir kahramanlık örneği gösteren Gaziantepliler, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar' şeklindeki övgüsüne mazhar oldu. Gazi şehrimize Gazilik unvanının verilişinin 100. yılında, Gaziantep Savunması'nda vatan, bayrak ve ezan için canlarını veren 6 bin 317 şehidimizi, gazilerimizi ve vatan için can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar