Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Kubilay Aktaş'ı transfer etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak İstanbulspor forması giyen Kubilay Aktaş ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kubilay Aktaş'ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "29 Ocak 1995'te Fransa'nın Saint-Priest şehrinde dünyaya gelen Kubilay, futbola Saint-Etienne altyapısında başladı. 2015 yılında Türkiye'ye dönen genç futbolcu sırasıyla Kasımpaşa, Boluspor ve son olarak İstanbulspor formalarını terletti. Orta saha ve defans mevkisinde forma giyen Kubilay, güçlü fiziği ve teknik yapısıyla ön plana çıkıyor. Kariyerinde 84 resmi müsabakaya çıkan 1,82 metre boyundaki genç futbolcu, 1 gol ve 1 asistle oynadı. Geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 1. Lig'de 37 resmi müsabakaya çıkan Kubilay Aktaş, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı."

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