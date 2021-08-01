GAZİANTEP - KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı
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GAZİANTEP - KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Adayların sınav için okul binasına girişleri Kimlik ve belge kontrolü Kovid-19 tedbirleri GAZİANTEP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) Sınavı Gaziantep'te başladı.

Adayların sınav için okul binasına girişleri

Kimlik ve belge kontrolü

Kovid-19 tedbirleri GAZİANTEP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) Sınavı Gaziantep'te başladı.

GAZİANTEP - KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı
GAZİANTEP - KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı
GAZİANTEP - KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı
GAZİANTEP - KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Pakdemirli: Ülkemizde yangın söndürme işinin özelleştirilmesi diye bir şey yoktur
Pakdemirli: Ülkemizde yangın söndürme işinin özelleştirilmesi diye bir şey yoktur
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