GAZİANTEP - KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı başladı

Adayların sınav için okul binasına girişleri Kimlik ve belge kontrolü Kovid-19 tedbirleri GAZİANTEP - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) Sınavı Gaziantep'te başladı.