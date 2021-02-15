GAZİANTEP - Köy okulları ve anaokulları yüze yüze eğitime başladı

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İslahiye Anaokulu, velileri ve öğrencilerin okula gelmeleri Öğrenci velisiyle ve öğrenciyle röportaj Okula gelenler Okula dezenfektanla öğrencilerin alınması GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 ana okulu ile merkez dışındaki 24 okulda yüz yüze eğitime başlandı.