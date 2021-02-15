GAZİANTEP - Köy okulları ve anaokulları yüze yüze eğitime başladı
15.02.2021 12:54 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:59
İslahiye Anaokulu, velileri ve öğrencilerin okula gelmeleri Öğrenci velisiyle ve öğrenciyle röportaj Okula gelenler Okula dezenfektanla öğrencilerin alınması GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 ana okulu ile merkez dışındaki 24 okulda yüz yüze eğitime başlandı.
İslahiye Anaokulu, velileri ve öğrencilerin okula gelmeleri
Öğrenci velisiyle ve öğrenciyle röportaj
Okula gelenler
Okula dezenfektanla öğrencilerin alınması GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 ana okulu ile merkez dışındaki 24 okulda yüz yüze eğitime başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek