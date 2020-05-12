GAZİANTEP Koronavirüsü yenen TIR şoförü, plazma bağışçısı oldu
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GAZİANTEP Koronavirüsü yenen TIR şoförü, plazma bağışçısı oldu

Koronavirüsü yenen TIR şoförü, plazma bağışçısı olduGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören ve iyileşmesinin ardından taburcu olan TIR şoförü Ekrem Karaağaç, immün plazma bağışında bulundu.

GAZİANTEP Koronavirüsü yenen TIR şoförü, plazma bağışçısı oldu
12.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 12.05.2020 13:24

Koronavirüsü yenen TIR şoförü, plazma bağışçısı oldu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören ve iyileşmesinin ardından taburcu olan TIR şoförü Ekrem Karaağaç, immün plazma bağışında bulundu.

Özbekistan'dan döndükten sonra rahatsızlanan TIR şoförü Ekrem Karaağaç, başvurduğu hastanede yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olan Karaağaç, evindeki 14 günlük izolasyon süresini de tamamlamasının ardından plazma bağışı için Kızılay ile temasa geçti.

'PLAZMA VERMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Gaziantep'te immün plazma bağışında bulunan ve Covid-19 tedavisi gören hastalara umut olduğu için mutlu olduğu söyleyen Karaağaç, "Hastanede koronavirüs testim pozitif çıkınca Gaziantep Dr. Ersin Aslan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüm. Tedavimin altıncı gününde yapılan test negatif çıktı ve belirli aralıklarla yapılan diğer testlerde negatif çıkınca taburcu oldum. Taburcu olup, eve geldikten sonra kendimi 14 gün izole ettim. 14 günlük karantinamın ardında tekrar tahlile gittim yine test sonucu negatif çıktı. Doktorların uygun görmesiyle de plazma bağışında bulundum. Allah'a şükür sağlıklıyım ve 3 gün sonra yine plazma vereceğim. Doktorların kontrolünde uygun görülmesi halinde plazma vermeye devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

GAZİANTEP Koronavirüsü yenen TIR şoförü, plazma bağışçısı oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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