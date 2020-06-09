GAZİANTEP Koronavirüs nedeniyle prefabrik evlere talep arttı
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GAZİANTEP Koronavirüs nedeniyle prefabrik evlere talep arttı

Koronavirüs nedeniyle prefabrik evlere talep arttıGAZİANEP'te, koronavirüs salgını nedeniyle kalabalıktan uzaklaşmak isteyen vatandaşların konteyner veya prefabrik evlere olan ilgisi arttı.

09.06.2020 09:35 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:49

Koronavirüs nedeniyle prefabrik evlere talep arttı

GAZİANEP'te, koronavirüs salgını nedeniyle kalabalıktan uzaklaşmak isteyen vatandaşların konteyner veya prefabrik evlere olan ilgisi arttı. Bağ ve bahçesi olanlar, prefabrik evlerle müstakil yaşama yönelirken, koronavirüs salgını sonrası evlere olan talepler yüzde 40 arttı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından vatandaşlar doğayla iç içe olan kırsal alanlara yöneldi. Sahip oldukları arazilerinde inşaatla uğraşmak istemeyen vatandaşlar, tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen ve bir hafta içerisinde, talebe göre hazırlanıp montajı yapılabilen prefabrik evleri tercih etmeye başladı.

Gaziantep'te konteyner ve prefabrik ev imal eden işletmenin sahibi Bilal Dalgacı, koronavirüs salgını sonrası insanların toplu yaşam alanlarından uzaklaşmaya başladığını söyledi. Bağ ve bahçesi bulunanların apartman yerine müstakil yaşama yöneldiğini ve kendilerine hızlı prefabrik ev yapılması talebinde bulunulduğunu anlatan Dalgacı, "Pandemi sürecinde prefabrik ve konteyner evlere rağbet çok fazla oldu. İnsanlar 'evde kal' çağrılarının üzerine bağ evlerini tercih etmeye başladı. Bu nedenle toprağa yakın olmak isteyen vatandaşlar konteyner ve prefabrik evleri tercih etmeye başladı. Bu evlerin çabuk bir şekilde kurulup, elektrik, su gibi tüm ihtiyaçların kullanılmasına hazır bir şekilde yapılması nedeniyle ürünler tercih edilir hale geldi. Be evler koronavirüs nedeniyle kısa sürede kurulabilir olması sebebi ile yüzde 35-40 civarında artış meydana geldi. Konteyner veya prefabrik evlerde fiyatlar istenilen özelliklere göre değişim gösteriyor. En düşük 14 bin liradan başlayıp istenilen özelliklere göre 60 bin liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu

Kısa süre içerisinde anahtar teslim şekilde evleri teslim ettiklerini ifade eden İbrahim Kılınç ise şöyle dedi:

"Konteyner veya prefabrik evler isteğe göre 3 gün ile 15 gün arasında yapılıp teslim ediliyor. Ürünlerde normal evlerdeki mutfak, banyo ve odalar şeklinde hazırlıyoruz. Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen talepleri karşılıyoruz. Konteyner veya prefabrik evlere ilk etapta müşterinin isteğine mühendisimizle birlikte göre çizim yapılıyor. Müşterilerimizin kafasında geçen neyse o ürünü yaklaşık bir hafta hazırlık çalışmasını yapıyoruz. Daha sonda müşterilerimizin gösterdiği bölgeye götürüp 4 gün içerisinde anahtar teslim haline getiriyoruz." Salgın endişesi nedeniyle apartmanlarda toplu şekilde yaşamak yerine bağ ve bahçelerinde müstakil yaşamı tercih eden vatandaşlar, "Bu dönemde köylere sempatimiz artmaya başladı. Koronavirüs döneminde evde kalmak için buraya yerleştik. Prefabrik evimizi kısa sürede yaptık. Şu anda buraya gelip gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP Koronavirüs nedeniyle prefabrik evlere talep arttı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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