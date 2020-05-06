GAZİANTEP Koronavirüs 'Hıdırellez' dileklerine mani olamadı
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GAZİANTEP Koronavirüs 'Hıdırellez' dileklerine mani olamadı

GAZİANTEP Koronavirüs 'Hıdırellez' dileklerine mani olamadı
06.05.2020 14:04 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:08

Koronavirüs 'Hıdırellez' dileklerine mani olamadıGAZİANTEP'te, her yıl binlerce kişinin dileklerini yazarak, kağıtları Alleben Deresi'ne attıkları Hıdırellez Kültür Bayramı kutlaması, bu yıl koronavirüs nedeni ile yapılmadı.

Koronavirüs 'Hıdırellez' dileklerine mani olamadı

GAZİANTEP'te, her yıl binlerce kişinin dileklerini yazarak, kağıtları Alleben Deresi'ne attıkları Hıdırellez Kültür Bayramı kutlaması, bu yıl koronavirüs nedeni ile yapılmadı. Geleneklerinden vazgeçmeyen bazı vatandaşlar ise koronavirüse rağmen geldikleri mesire alanı kenarından Alleben Deresi'ne dileklerinin yazılı olduğu kağıtları attı.

Gaziantep'te, baharın müjdecisi ve dileklerin kabul edildiği gün olarak kabul edilen Hıdırellez Kültür Bayramı dolayısıyla vatandaşlar her yıl kent merkezindeki Kavaklık mesire alanına gelerek, piknik yapıp Hıdırellez'i kutlar ve dileklerini yazdıkları kağıtları Alleben Deresine atardı. Bu yıl ise koronavirüs nedeniyle Hıdırellez kutlamaları yapılamazken, mesire alanında sessizlik hakimdi. Bazı vatandaşlar ise koronavirüse rağmen kabul olması için dileklerini yazdıkları kağıtları Alleben Deresi'ne atmaya devam etti.

'KORONAVİRÜS'ÜN GİTMESİ DİLEĞİNDE BULUNDUM'

Mesire alınana giriş yasak olduğu için dileklerinin yazılı olduğu kağıtları köprüden Alleben Deresi'ne atan Serpil Kısacık, "Bu yıl koronavirüs nedeni ile kutlama olmadı. Her yıl burası insanla dolardı, oturacak yer bulamazdık. Bu yıl maalesef boş. Biz yine geleneklerimize göre geldik buraya dileklerimizin olduğu kağıtları attık. Allah hepimizin dualarını kabul etsin. Ben bu koronavirüsün ülkemizden gitmesi, herkesin sağlığına kavuşması dileğinde bulundum" dedi.

GAZİANTEP Koronavirüs 'Hıdırellez' dileklerine mani olamadı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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