Gaziantep, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
İdman, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından taktik çalışmalarla son buldu.
Antrenmanı, kulüp futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy da izledi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayıp, ardından Konya'ya hareket edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar