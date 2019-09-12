Gaziantep komşuların park yeri kavgasında ölü sayısı 4'e çıktı; 5 gözaltı

12.09.2019 17:44

Komşuların park yeri kavgasında ölü sayısı 4'e çıktı; 5 gözaltı

GAZİANTEP'te komşu aileler arasında araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada yaralanan Metin Korkmaz'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte ölü sayısı 4'e yükseldi. Olayın ardından kaçan 5 şüpheli, polis operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde olayda kullanılan 4 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi.

Olay, 9 Eylül akşamı 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldız ve Demir aileleri arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede büyüyerek av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Cengiz Demir, Ayvaz Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz, Metin Korkmaz, Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan 3 çocuk babası Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye götürülen 4 çocuk babası Metin Korkmaz da bugün doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

KAÇAN ŞÜPHELİLER 4 TABANCA 2 TÜFEKLE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, aldıkları ifadeler doğrultusunda kent merkezinde farklı mahallelerde oldukları tespit edilen İ.D., C.D.,C.Ç., M.Ç., ve 17 yaşındaki A.T.D.'yi yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 4 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

KARDEŞLERDEN 2'Sİ ÖLDÜ BİRİ YARALI

Öte yandan, kavgada ölen Faik ve Metin ile yaralı olan Mehmet Kormaz'ın kardeş oldukları ve olay günü ev sahibi olan enişteleri Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız'ı ziyarete geldikleri öğrenildi.

Kaynak: DHA