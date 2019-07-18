Gaziantep Kolej Vakfının YKS başarısı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri, YKS 2019 sonuçlarına göre Türkiye genelinde ilk 250'de 5 derece, ilk 500'de 14 derece, ilk binde 17 derece, ilk 5 binde 75 derece, ilk 10 binde 132 derece, ilk 15 binde 194 derece elde etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri, açıklanan YKS 2019 sonuçlarıyla adeta bölge rekoru kırdı. Bireysel derece ve başarıların yanı sıra kitlesel başarılarıyla da dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları eğitim alanındaki 56 yıllık varlığını LYS başarılarının ardından YKS başarılarıyla da taçlandırdı. Öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar başarıların asla tesadüf olmadığını ifade etti.

ÖSYM tarafından Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2019'in açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liselerinde bu yıl da birçok Türkiye, bölge ve il derecelerinin yanı sıra kitlesel başarılar da dikkat çekti. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri, YKS 2019 sonuçlarına göre Türkiye genelinde ilk 250'de 5 derece, ilk 500'de 14 derece, ilk binde 17 derece, ilk 5 binde 75 derece, ilk 10 binde 132 derece, ilk 15 binde 194 derece elde etti.

"Başarılar asla tesadüf olamaz"

GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar yaptığı açıklamada, "Okullarımızda her seviyeden öğrencinin maksimum başarıya ulaşacağı bir hazırlık sistemi bulunmaktadır. GKV Özel Liseleri öğrencileri için uygulamakta olduğumuz sınava hazırlık sistemiyle elde ettiğimiz başarılar tesadüf değildir. Uzun ve zorlu bir maratonun ardından elde ettiğimiz bireysel ve kitlesel başarılardan dolayı öğrencilerimizi, velilerimizi, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi kutlar, öğrencilerimize üniversite yaşamlarında başarılar dilerim" dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir de sonuçları değerlendirerek öğrencilerin bundan sonraki süreçte en doğru tercihi yaparak Türkiye'nin en prestijli üniversitelerine yerleşeceklerine inandığını belirtti. Özdemir zorlu bir sınav maratonunun ardından bireysel ve kitlesel alandaki başarıları takdir ettiklerini ifade ederek "Bundan sonra öğrencilerimiz rehber öğretmenlerimizin gözetiminde aldıkları puan türlerine göre üniversite tercihi yapacaklardır. Yapılacak tercihlerin öğrenci için en doğru tercih olması yönünde kurumlarımız bünyesinde görev alan rehber öğretmenlerimiz gerekli desteği verecektir. Başarılarından dolayı öğrencilerimizi kutluyor, okul öncesi eğitimden itibaren GKV ailesinin en önemli parçası haline gelen değerli verilerimize, başarıda büyük emekleri bulunan öğretmenlerimize ve ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA