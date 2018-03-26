Gaziantep Kolej Vakfında Şampiyonlara Madalya Yağdı

Çeşitli sportif faaliyetlerde ve turnuvalarda dereceler elde eden öğrencilere Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törenle madalya ve kupaları verildi. Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan sporun eğitimin en önemli parçası olduğunu ifade ederek başarılı sporcuları kutladı.

2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde il, bölge ve ülke genelinde düzenlenen sportif yarışmalara katılarak çeşitli dereceler elde eden Gaziantep kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri için düzenlenen törenle madalya ve kupalarının yanı sıra teşekkür belgeleri de verildi. GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk döneminde olduğu gibi ikinci döneminde de akademik başarıların yanı sıra sportif alanlarda da önemli başarılara imza atıldığını ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinin bu süreçte 7 farklı spor dalında katıldıkları yarışmalarda şampiyonlukların yanı sıra çeşitli dereceler de elde edildiğini belirterek 60 öğrenciye ödül verildiğini ifade etti.Sporcuları ve başarıda önemli katkıları olan beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörleri de kutlayan Hoşcan önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara imza atılacağına inandıklarını ifade etti. Satranç, Bastetbol, yüzme, tenis, atletizim, voleybol ve karete gibi dallarda gerçekleştirilen yarışmalarda derece alan ve şampiyon olan takım ve sporcuları ödüllendirilirken dönem sonuna kadar da devam eden yarışmaların da ödüllerinin verileceği açıklandı. Düzenlenen törene GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı ve Ortaokul Müdürü Can Hoşcan, GKV Özel Ortaokul Müdür Yardımcıları Korkut Özkeleş ve Yeliz Bircan katılırken şampiyon sporcuları arkadaşları ayakta alkışladı. - GAZİANTEP