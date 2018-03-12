Gaziantep Kolej Vakfında İstiklal Marşı Oratoryosu Sahnelendi

İstiklal Marşının Türkiye Büyük Milet Meclisi tarafından kabulünün 97.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında sahnelenen İstiklal Marşı Oratoryosu büyük ilgi gördü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşının kabulünün 97.yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törenle kutlandı. Düzenlenen etkinliklere GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı İsmet Tiryaki, öğretmen ve idarecilerin yanı sıra öğrenciler katıldı.

istiklal marşı ile başlayan 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programında günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma yapan GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel, "Yeni kurulan TBMM, bir taraftan modern bir ülke inşa ederken bir taraftan da işgal altında ezilen Türk halkını düşmana karşı ayağa kaldıracak, onların vatan sevgisini ve bağımsızlık inancını canlı tutacak yöntemler arayışı içerisindeydi. Bu amaçla mecliste yapılan görüşmelerde bir İstiklal Marşının yazılması için şiir yarışması yapılmasına karar verildi. Sonunda 700'ün üzerinde şiir ile meclise başvuru yapıldı.Bu esnada mecliste milletvekili olan büyük şair Mehmet Akif Ersoy para ödülü olduğu bu yarışmaya katılmamıştır. Tüm şiirler içerisinden 6'sı beğenilmiş ama hiç birisi istenen duyguyu tam olarak yansıtmadığı için Mehmet Akif Ersoy'a bir şiir yazması için ricada bulunulmuştur. Şair Ersoy, para ödülü olmaması şartıyla bir şiir yazmayı kabul etmiştir.12 Mart 1921'de Mehmet Akif Ersoy'un şiiri, mecliste iki kez okunmuş, milletvekilleri bağımsızlığımızın destanını ayakta dinlemişlerdir" dedi. Şenel yaptığı konuşmasında İstiklal Marşının bir baş yapıt olduğunu da ifade ederek "İstiklal Marşı şiiri sıradan bir epik şiir olmanın ötesinde içerisinde şiirsellik, anlatım, duygu ve heyecan taşıyan bir başyapıttır. Yalnızca büyük mücadeleler yaşayan toplumların hak edeceği türden bir şiirdir. Türk milletinin cesaretine, vatan aşkına, bayrak tutkusuna adanmış bir destandır" dedi.

Oratoryo izleyenleri duygulandırdı

GKV Özel Okullarında düzenlenen İstiklal Marşı kabulü programında öğrenciler tarafından sahnelenen "İstiklal Marşı" oratoryosu büyük ilgi gördü. Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin anlatıldığı belgeselin ardından oratoryoya katılan öğrenciler İstiklal Marşının 12 kıtasını seslendirerek izleyenleri duygulandırdı. Programı izlemek için salonda bulunanlarında katılımıyla Atam ve Uyanış Marşlarının seslendirilmesiyle program son bulurken İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. Yıldönümünün GKV Özel Okullarının farklı birimlerinde hafta boyunca çeşitli sergi ve etkinliklerle kutlanacağı da açıklandı. - GAZİANTEP