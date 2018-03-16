Gaziantep Kolej Vakfı Tübitak Kimya Bölge Birincisi

Çevreye Duyarlı Yağ Alıcı Korozyon Önleyici Özel Deterjan Projesiyle TÜBİTAK tarafından düzenlenen 49. Liseler Arası TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması'nda kimya dalında bölge birinciliği kazanan GKV Özel Okulları öğrencilerini ilk kutlayan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete oldu.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 49. Liseler Arası TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması'nda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri başvuru yapan 1844 proje arasından seçilerek Adana Bölge finallerinde projelerini sergiledi. GKV Özel Fen Lisesi 10 A sınıfı öğrencilerinden Efe Cahit Külah ve Levent Özkeklikçi'nin hazırladığı "Çevreye Duyarlı Yağ Alıcı Korozyon Önleyici Özel Deterjan" adlı proje bölge birincisi olarak Konya'daki final yarışmasına gitmeye hak kazandı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Kimya Öğretmeni Mustafa Köseler rehberliğinde yarışmaya katılan GKV Özel Fen Lisesi 10 A sınıfı öğrencilerinden Efe Cahit Külah ve Levent Özkeklikçi'nin bölge birinciliğini ödül törenine katılan Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu kutlayarak başarılar dilediler.

Proje TÜBİTAK finallerinde yarışacak

TÜBİTAK Adana Bölge finallerinde kimya dalında Adana Bölge Birincisi olan GKV Özel Fen Lisesi 10 A sınıfı öğrencilerinden Efe Cahit Külah ve Levent Özkeklikçi'nin hazırladığı "Çevreye Duyarlı Yağ Alıcı Korozyon Önleyici Özel Deterjan" adlı proje Konya'daki final yarışmasında bölgeyi temsil edecek. Öğrencilerin büyük özveriyle proje çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden GKV Özel Okulları Kimya öğretmeni Mustafa Köseler bu tür çalışmalarla üreten nesiller yetiştirdiklerini ve fen bilimlerinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının farklı bir misyona sahip olduğunu ifade ederek projede dereceye giren öğrencileri kutladı. Finallerde iyi bir derece beklediklerini de sözlerine ekleyen Köseler Konya'da gerçekleştirilecek Türkiye finallerinden güzel bir sonuçla dönmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi. - GAZİANTEP