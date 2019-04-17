Gaziantep Kolej Vakfı Sporcularının Artistik Cimnastik Başarısı

Okul sporları ve Cimnastik İl Temsilciliği'nin düzenlediği"Okullar arası Küçükler, Minikler A ve Minikler B Artistik Cimnastik il Birinciliği yarışmalarında Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu sporcuları katıldıkları kategoride ikincilik kupası kazanarak bu alandaki yeteneklerini sergileme şansı yakaladı.

Okul sporlarının bütün dallarının uygulandığı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında öğrenciler yetenekleri doğrultusunda spor dallarına yönlendirilerek bu alanlarda gelişimleri destekleniyor. Okul sporları ve Cimnastik İl Temsilciliği'nin düzenlediği Okullararası Küçükler, Minikler A ve Minikler B Artistik Cimnastik il Birinciliği yarışmalarında Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu sporcuları katıldıkları kategoride ikincilik kupası kazandı. Gaziantep Kolej Vakfı Okulları Minikler Artistik Cimnastik Takımı 2018-2019 Okul Sporları Minikler Şampiyonasın da Minik B Kızlar İl ikinciliği kupasının yanı sıra, çeşitli kategorilerde madalya ve başarı belgesi aldı. Karataş Spor salonda gerçekleştirilen şampiyonaya GKV Özel Okulları sporcuları iki farklı takım halinde 9 Sporcu ile katılarak üç ayrı kategoride mücadele etti. Minik B Kızlar Kategorisinde Serra Savrun, Asya Göktekin, Nil Bulguroğlu ve Neva Bacaksız Takım halinde il ikincisi olurken Defne Savaşcı, Deniz Eylül Sever, Ece Özkan, Gülce Giray ve Ortaokuldan Mina Alevli'de yarışmacı olarak şampiyonaya katılarak başarı belgesi aldılar. Sporun eğitimde önemli olduğunu ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu Müdürü Abdullah Dağlı derece alan öğrencileri kutlayarak, GKV Özel ilkokulu öğrencilerin özel yeteneklerini ön plana çıkarıldığını ve bu alanlarda yetişebilmeleri için gerekli eğitimleri almalarının sağlandığını ifade etti. Dağlı yaptığı değerlendirmede "Takım sporlarının yanı sıra bireysel dallarda da öğrencilerimizin gelişmesi ve etkin olarak yarışmalarda görev alması için çalışıyoruz. Spor, kültür sanat, ve sosyal aktiviteler akademik başarıların en önemli destekleyicisidir. Bütün öğrencilerimizin spora ilgi duyması ve en az bir spor dalında görev almasını istiyor ve bu yönde çalışıyoruz. Cimnastik dalında ik kez yarışmaya katılan öğrencilerimizin heyecanlarını yakından hissettik. Başarılı sporcularımızı ve onları yarışmalara hazırlayan hocalarımızı kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA