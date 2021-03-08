Gaziantep Kolej Vakfı'ndan iki şampiyon
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Gaziantep Kolej Vakfı'ndan iki şampiyon

08.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:45
Gaziantep Kolej Vakfı'ndan iki şampiyon

Türkiye Genelinde 12'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı Deneme Sınavında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri Fen ve Anadolu Liseleri kategorilerinde Gaziantep İl birinciliğini kazandı.

Türkiye Genelinde 12'nci sınıf öğrencilerinin katıldığı Deneme Sınavında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri Fen ve Anadolu Liseleri kategorilerinde Gaziantep İl birinciliğini kazandı. İki il birinciliğinin GKV Özel Liseleri öğrencileri tarafından kazanılmasından dolayı mutluluklarını ifade eden Okul Müdürü Engin Biba öğrencileri kutladı.

Özdebir Yayınları tarafından Şubat 2021 tarihlerinde 12'nci sınıflara yönelik olarak düzenlenen Türkiye Geneli Deneme Sınavı sonuçlarını açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Gaziantep Kolej Vakfı Özel Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Selver Yağmur Bezgincan ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Mithatcan Albayram Gaziantep İl Birincisi oldu. Türkiye genelinde düzenlenen katıldıkları sınavda Gaziantep il birinciliğini elde eden GKV Özel Liseleri öğrencilerini kutlayan GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba başarılı öğrencilere GKV Özel Okulları üstün başarı belgeleri takdim etti. Pandemi koşullarında zorlu bir sınavdan geçen öğrencilerin önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını da ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba elde edilen başarıların tesadüf olmadığını da ifade ederek başarılarda emeği geçen aileleri, okul idareci ve öğretmenlerini de kutladı. - GAZİANTEP

Gaziantep Kolej Vakfı'ndan iki şampiyon
Gaziantep Kolej Vakfı'ndan iki şampiyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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