Gaziantep Kolej Vakfı'nda seçim heyecanı

17.10.2019 13:44

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunda, Okul Öğrenci Meclisi ve Okul Temsilcisi seçim heyecanı yaşanıyor.



Gaziantep Kolej Vakfı'nda öğrenciler, önce sınıf temsilcilerini belirledi, sınıf temsilcileri de okul temsilcisi olabilmek için başlattıkları kampanyalarla seçim vaatlerini arkadaşlarıyla paylaşıyor.



Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarında seçim heyecanı başladı. GKV Özel İlkokulunda doruk noktaya çıkan seçim heyecanında minik öğrenciler okul temsilciliği için kolları sıvarken arkadaşları da adaylarına destek vermek için büyük gayretler gösteriyor. Demokrasi eğitimi için önemli bir adım olan okul öğrenci meclislerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden İlkokul Müdürü Uğur Özeren öğrencilerin yürüttüğü kampanyaları yakından takip ettiklerini ifade ederek, "GKV Özel İlkokulu Okul Öğrenci Meclisi seçimleri 3. ve 4. sınıflardan birer sınıf temsilcisi seçilmesiyle başladı. Kapalı oy açık tasnifle gerçekleştirilen seçim sonucunda sınıf temsilcileri belirlendi. Oy çokluğuyla seçilen 4. sınıflarımızdan 7 sınıf temsilcisi, 3. sınıflarımızdan 7 öğrenci, okul temsilcisi ve temsilci yardımcısı için adaylıklarını açıkladılar. Okul öğrenci meclis başkanlığı için aday olan öğrenciler 14-17 Ekim tarihleri arasında propaganda çalışmalarını yürütüyorlar. Bu süreçte sınıfları ziyaret ederek kendilerini tanıtan, teneffüslerde ve öğle aralarında seçim gezilerine çıkan öğrenciler aynı zamanda hazırladıkları poster ve sloganları da okulun çeşitli yerlerine asma fırsatını buldular. 17 Ekim Perşembe günü tüm öğrenciler hazırlanan oy pusulalarıyla oy verme merkezlerinde oylarını kullanacaklar. Sınıf ve rehber öğretmenlerimizin gözetiminde gizli oy, açık tasnif yöntemiyle gerçekleşecek oylama sonucunda ilkokul temsilcisi ve yardımcısı seçimi tamamlanmış, okul öğrenci meclisi oluşturulmuş olacak. Aday öğrencilerimize başarılar diliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA