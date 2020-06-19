Gaziantep Kolej Vakfı'nda LGS için olağanüstü önlemler
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Gaziantep Kolej Vakfı'nda LGS için olağanüstü önlemler

GKV Özel Okulları'nda 20 Haziran'da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Gaziantep Kolej Vakfı'nda LGS için olağanüstü önlemler
19.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:31

GKV Özel Okulları'nda 20 Haziran'da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sınav öncesi bir değerlendirme yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki "Kurumumuzda sınava girecek olan öğrencilerin tamamen hijyen bir ortamda ve stressiz bir ortamda girebilmesi için gerekli her türlü önlemi üst düzeyde aldık" dedi.

Türkiye genelinde, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ve Gaziantep'te de 8.sınıf öğrencilerinin katılacağı LGS öncesi il genelinde gerekli önlemler alınırken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları da öğrencilerin stressiz ve hijyen bir ortamda sınava girebilmeleri için gerekli çalışmaları tamamladı.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, bu yıl Covid-19 salgınından korunma amacıyla gerçekleştirilecek olan sınav için ülke genelinde birçok önlem alındığını ve GKV Özel Okullarında da sınava girecek öğrencilerin sağlığı açısından önlem aldıklarını vurgulayarak sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Tiryaki, yaptığı açıklamada, "20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) katılacak öğrencilerimizin sınavın yapılacağı okulumuz bahçesine girişlerinden, ayrılacakları ana kadar sağlık ve güvenlikleri için tüm önlemler alınmış olup öğrencilerimizin ve velilerimizin bu kurallara uymasını rica ediyoruz. 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı'nın ilk oturumu 09.30'da başlayacaktır. Bu nedenle öğrencilerimizin en geç 09.00'da okulumuzda bulunması gerekmektedir. Velilerimizin öğrencimizi okula bırakırken ve sınav sonrası okuldan alırken, sosyal mesafe kurallarına uyarak, güvenlik kapısında beklemesini rica ederiz. Öğrencimiz sınava gelirken yanında kimlik belgesi, iki adet yumuşak uçlu kalem, silgi ve kalem açacağı getirmeyi unutmamalıdır. Sınav salonlarımız GKV Özel Ortaokulu binamızın giriş katında ve 1. katında yer almaktadır. Sınavın uygulanacağı sınıflarımız her türlü hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanmış ve sınıflar onar kişilik düzenlenmiştir. Covid-19 pandemisi nedeniyle öğrencimiz okulumuza maskeli olarak gelecek ancak okulumuz tarafından öğrencilerimize yeni maske, siperlik ve dezenfektanları okulumuz tarafından dağıtılacaktır. Sınav esnasında ve iki oturum arasında öğrencilerimize sadece su dağıtılacak, hijyen kurallarına uygunluk nedeni ile başka bir yiyecek veya içecek dağıtılmayacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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