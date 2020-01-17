Gaziantep Kolej Vakfı'nda karne coşkusu

17.01.2020 13:21 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:27

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen karne töreniyle sona erdi. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci bugün düzenlenen çeşitli etkinliklerle karnelerini alırken GKV Özel Okullarının Anaokulu, ilkokulu, ortaokulu Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Cemil Alevli Kolejinde okuyan yaklaşık iki bin öğrencisi de karnelerini alarak sömestre tatiline girdi.



2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemini akademik, sportif, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda başarılarla geride bırakan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri düzenlenen karne töreniyle karnelerini alarak tatile girdi. Karne töreninde duygulu anlar yaşanırken ilk kez karne alan anaokulu öğrencilerinin sevinçleri ve bir birleriyle vedalaşması veliler kadar öğretmenleri de duygulandırdı.



2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci döneminin gerek akademik açıdan gerekse sportif, sosyal kültürel ve sanatsal açıdan başarılı bir dönem olarak geçtiğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, "2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi okullarımız için başarılarla dolu bir yarıyıl olarak tamamlanmıştır. Akademik başarılarımız yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal başarılarımızla da öğrencilerimiz bizleri mutlu etmiştir. Öğrencilerimizin tatili iyi değerlendirmesi ve dinlenmesini istiyoruz. İkinci yarıyıl yoğun bir sınav maratonu şeklinde geçecektir. GKV Özel Okullarında görev yapan öğretmen ve idarecilerimiz tatil süresince değişik hizmet içi eğitim programlarıyla ikinci yarıyıla hazırlanacaklardır. Öğrencilerimize ve bu gün karne alan bütün öğrencilere iyi tatiller diliyorum" dedi.



GKV Anaokulu öğrencilerinin ilk karne heyecanı



Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Anaokulunda eğitim gören öğrencilerin aileleriyle birlikte ilk kez karne heyecanı yaşaması dikkat çekerken öğrencilerin öğretmenleriyle ağlaşarak vedalaşması herkesi duygulandırdı. İlk kez karne alma heyecanı yaşayan minikleri aileleri yalnız bırakmazken öğrenciler, "Arkadaşlarımız ve öğretmenimizi çok özleyeceğiz" dedi.



GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut başarılarla dolu bir yarıyılın geride kaldığını ve öğrencilerin güzel bir tatili hak ettiğini ifade ederek, veli ve öğrencilerle ayrı ayrı vedalaştı. Düzenlenen karne töreninin ardından ilk karne heyecanı yaşayan öğrenciler öğretmenleriyle günün anısına hatıra fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA