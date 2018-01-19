Gaziantep Kolej Vakfı'nda Karne Coşkusu

2017-2018 Eğitim öğretim yılının birinci yarıyılı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen karne töreniyle sona erdi.

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci karne alırken GKV Özel Okullarının okul öncesi eğitim, ilköğretim, Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Cemil Alevli Kolejinde eğitim öğretim görmekte olan iki binin üzerinde öğrencisi de karne coşkusu yaşadı. 2017-2018 Eğitim öğretim yılının birinci yarıyılı sona ererken öğrencileri karne heyecanı sardı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen karne töreninde öğrenciler kadar velileri de heyecanlıydı. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başlarken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının çeşitli kademelerinde eğitim öğretim görmekte olan iki binin üzerinde öğrencide karnesini alarak öğretmenleriyle vedalaştı. Karne töreninde duygulu anlar yaşanırken ilk kez karne alan anaokulu öğrencilerinin sevinçleri ve bir birleriyle vedalaşması veliler kadar öğretmenleri de duygulandırdı. 2017-2018 eğitim öğretim yılının gerek akademik açıdan gerekse sosyal kültürel ve sanatsal açıdan başarılı bir yıl olarak geçtiğini ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar "2017-2018 eğitim öğretim yılının birinci dönemi okullarımız için başarılarla dolu bir yarı yıl olarak tamamlanmıştır. Akademik başarılarımız yanında sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal başarılarımızla da öğrencilerimiz bizleri mutlu etmiştir. Bugün 2017-2018 eğitim öğretil yılının ilk dönemi sona eriyor. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018-2 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran 2018 Cuma sona erecektir. Öğrencilerimizin tatili iyi değerlendirmesi ve dinlenmesini istiyoruz. İkinci yarıyıl yoğun bir sınav maratonu şeklinde geçecektir. GKV Özel Okullarında görev yapan öğretmen ve idarecilerimiz tatil süresince değişik hizmet içi eğitim programlarıyla ikinci yarıyıla hazırlanacaklardır. Öğrencilerimize ve bu gün karne alan bütün öğrencilere iyi tatiller diliyorum" dedi.

GKV Anaokulunda ilk karne heyecanı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Anaokulunda eğitim gören öğrencilerin ilk kez karne heyecanı yaşaması dikkat çekerken öğrencilerin öğretmenleriyle ağlaşarak vedalaşması herkesi duygulandırdı. İlk kez karne alma heyecanı yaşayan minikleri aileleri yalnız bırakmazken öğrenciler "Arkadaşlarımız ve öğretmenimizi çok özleyeceğiz" diye konuştu. Düzenlenen karne töreninin ardından ilk karne heyecanı yaşayan öğrenciler öğretmenleriyle hatıra fotoğraf çektirerek ilk karne heyecanını ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmediler. - GAZİANTEP