Gaziantep Kolej Vakfı'nda Atatürk özlemle anıldı

10.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:10

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. Yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında anma töreni düzenlendi. Hüzünlü geçen anma töreninde öğrenciler Atatürk büstüne çiçekler bırakırken okudukları şiirler ve kompozisyonlarla Atatürk'e olan özlem ve sevgilerini dile getirdi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86.yılında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen anma töreninde duygusal anlar yaşandı. Törene Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli-Yönetim Kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, idareci, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra veliler ve Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının eski mezunları katıldı. Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli-Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Aşnük ve GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından büste çelenk bırakılması ile başlayan tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından GKV Özel Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı'nın günün anlamına dair açılış konuşmaları ile devam etti. Dağlı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım 1938 günü saat 9'u 5 geçe ebediyete uğurladık. Atamızın hayata gözlerini yumduğu andan başlayarak, her zaman ve her yerde milletimizin kalbindeki yeri daha da sağlamlaştı. Tüm ömrünü milletinin kurtuluşu, refahı, aydınlığı ve özgürlüğüne adayan atamızı derin bir saygıyla anıyoruz. 10 Kasım bir yas günü değil. Atamızı anma, onun ilkelerine ve Cumhuriyete bağlılığımızı gösterme günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." diyerek gerekli mesajı vermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.



Törende GKV Özel Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin yaptıkları konuşmalar ve okudukları şiirleri ile Ata'mıza olan özlemlerini dile getirdiler. Tören, tüm öğrencilerin Atatürk büstüne çiçek bırakması ile sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA