Gaziantep Kolej Vakfı'nda 19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yıl coşkusu Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında bir birinden farklı etkinliklerle sürüyor. 100.yıl oratoryosu ve dans gösterilerinin yanı sıra düzenlenen gençlik şöleninde gençler gönüllerince eğlenirken şölen havasındaki kutlamaların hafta boyunca devam edeceği de açıklandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik Spor Bayramı coşkusunu doyasıya yaşıyor. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.yılının da kutlandığı etkinlikler katılımcıların da büyük ilgisini çekiyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Edebiyat Zümresi öğretmenleri Demet Akdoğan ve Ceyda Devamlı'nın hazırladığı resmi törenin yanı sıra Beden Eğitimi ve Spor Zümresi'nin hazırladığı 100. yıl Gençlik Şöleni kutlamalara büyük renk katıyor. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı anısına düzenlenen törene Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Müfit Taşlıyar, Akademik Genel Müdür Yardımcıları İsmet Tiryaki ve Can Hoşcan, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel İlkokul ve Ortaokul Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, Yabancı Diller Direktörü Cristina Gültekin, IB Koordinatörü Özlem Kara ile idareciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.

"Gençlerimiz bu vatanın ve bağımsızlığımızın yılmaz bekçileri"

GKV Liseler Müdürü Mehtap Özdemir 19 Mayıs coşkusunun tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında da bir şölen havasında kutlandığını ifade ederek "19 Mayıs 1919Tam yüzyıl önce Türk'ün dirilişinin, yeniden şahlanışın ilk adımı Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Anadolu'ya adım atmış, bağımsızlığımız için silah arkadaşları ve aziz Türk milletiyle 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin ilanına kadar devam edecek çok zorlu bir yolculuğa çıkmış ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyetini bizlere emanet etmiştir. Bizler, bu emanete sahip çıkmayı ilk ve en önemli görevimiz bildik. Şimdi bu emanete sahip çıkmak siz Türk gençlerinin görevidir. 19 Mayıs, gençlik; gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. "Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar." diyor Atatürk. Sevgili Gençler, Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuz olmalıdır. Biz bu emanetin yılmaz bekçisi olan ve eğitimde Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda 55. yılını tamamlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının idareci ve öğretmenleri olarak Atatürk ilke ve devrimlerine gönülden bağlı gençler yetiştirmeyi yaşam ideali saymaktayız. Unutmayınız ki sizler Atatürk'ün eserlerinin temel taşısınız. Unutmayınız ki Türkiye Cumhuriyetini ve Atatürk ilkelerini yaşatacak sizlersiniz. Unutmayınız ki, 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' Sözde değil, bu özde duygularla, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; yüzüncü yılını kutladığımız siz gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi. Kutlamalarla ilgili yapılan açılış konuşmalarının ardından öğrenciler 100. Yıl Gençlik Oratoryosunu sahneledi. Modern dans gösterilerinin ve GKV Kültür Korosu tarafından hazırlanan Gençlik Marşı'nın rock yorumunun da yer aldığı tören büyük ilgi görürken davetliler etkinlikleri gerçekleştiren öğrencileri ayakta alkışladı.

Gençlik Şölenine Büyük İlgi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde kurumun beden Eğitimi ve Spor Zümresi tarafından hazırlanan gençlik şöleni de büyük ilgi gördü. Düzenlenen etkinlikler kapsamında 100 öğrenci ile kalp atışı ve 100. yıl korteji konuklar tarafından büyük ilgi gördü. Etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği de açıklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA