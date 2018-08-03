Gaziantep Kız Çocuğuna Yönelik Taciz İddiası, Mahalleyi Ayağa Kaldırdı

Gaziantep'te Suriye uyruklu Y.M.?nin seyyar satıcılık yaptığı mahallede 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine mahalle sakinleri ayaklandı. Darp edilen Y.M., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Umut Mahallesi'nde meydana geldi. Seyyar satıcılık yapan Suriyeli Y.M. iddiaya göre, sokakta oynayan bir kız çocuğuna tacizde bulundu. Olayın duyulmasıyla sokağa dökülen mahalle sakinleri, Y.M.?yi darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Y.M.?yi linç edilmekten kurtararak gözaltına aldı.

Öfkesi dinmeyen mahalleli cadde üzerinde Suriyelilere ait işyerlerini taşlamak istedi. Olay yerine gelen takviye ekipler kalabalığı dağıtırken, yeni bir olay yaşanmaması için alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği ise olayla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Şehitkamil İlçemiz Umut Mahallesi'nde bugün saat 18.30 sıralarında Suriye uyruklu Y.M. adlı şahsın 8 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla bir grup vatandaşımızca darp edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince Şüpheli Y.M. gözaltına alınarak olaya ilişkin tahkikat başlatılmıştır" denildi.