Gaziantep Kitapla Buluşuyor

Büyükşehir Belediyesi, kitap fuarlarını büyük bir hazine olarak gören anlayışı çalışmalara yansıttı. Şehrin ufkunu açmak, vizyonuna vizyon katmak için en önemli gücün kitap olduğuna inanan Büyükşehir, yeni yapılan parklara kitap kafeler açarak, gençlerin kitaplara ulaşılabilirliğini yükselten bakış açısıyla hizmet üretti.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 28 Nisan 2018 Cumartesi Günü saat 15.00'da, "4'üncü Gaziantep Kitap ve Kültür Günleri" etkinlikleri kapsamında açılacak Kitap Fuarı, 5 Mayıs 2018 gününe kadar saat 11.00-23.00 saatlerinde kitapseverlere açık tutulacak. Fuarda, 100 stant kurulacak, 50 bin çeşit kitap sergilenecek, fuara 250 yayın evi katılacak.