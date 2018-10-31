Gaziantep Kitap Günleri"Ne 129 Bin Ziyaretçi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen "CNR Gaziantep Kitap Günleri" konulu fuarı 129 bin kişi ziyaret etti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde 20 Ekim'de açılışı gerçekleştirilen fuar sona erdi.

Kitapseverler ile 100 yayınevi, onlarca şair, yazar ve sektör temsilcisini bir araya getiren etkinliği 129 bin kişi ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin de "Okumak Keşfetmektir" "Okumak Özgürlüktür" sloganıyla yer aldığı fuarda, Belediye bünyesinde hizmet veren yetişkin ve çocuk kütüphaneleri, kent arşivi, dijital kütüphane, kitap kafe ve kitabevleri hakkında bilgi verildi.

Fuarda 2 bin 272 çocuk yazarlarla buluşma, masal okuma, kitap ayracı hazırlama gibi etkinliklerden yararlandı.

İlkay Marangoz, Gönül Simpson, Gülşen Gazel "Benim Güzel Kitaplarım" temasıyla söyleşiler düzenledi.

Gaziantep üzerine yayınları bulunan yazar ve şairler Abdülhadi Bay, Memik Filiker "Gaziantep Yazarları ve Şairleri" standında okuyucularla buluştu.

Mehpare Şayan Kileci, Nesime Açılmış, Hüseyin Söylemez, Canan Tan, Büşra Sanay, Levent Gültekin, Mina Sota, Saadettin Saran, Bilal Özbay, Kemal Hamamcıoğlu, Ahmet Özkök, Bilge Kazaz, Gülhan Ertilav, Hasan Yelken, Hüseyin Sönmezler, Mehmet Kara, Fatih Kurt, Neşe Cömert, Özden Sabuncuoğlu, Yıldırım Katrancı ile diğer birçok yazar imza günlerinde okuyucularıyla buluştu.