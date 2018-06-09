Gaziantep Kirazı Üreticiyi Üzdü, Tüketiciyi Sevindirdi

MEHMET AKİF PARLAK - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Gaziantep'te, bu yıl dolu nedeniyle büyük bölümü zarar gördüğü için ihraç edilemeyen ürünler, iç piyasada ucuza satılıyor.

Son yıllarda ağaç sayısının arttığı Gaziantep'te üretilen kiraz, parlak kırmızı rengi, iri yapısı, aroması ve uzun raf ömrü gibi özellikleri nedeniyle tüketiciler tarafından tercih ediliyor.

Mayıs ayında yağan dolu nedeniyle büyük bölümü zarar gören kirazı ihraç edemeyen üreticiler, ürünlerini daha düşük fiyatla iç piyasaya sürdü.

Şehitkamil Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Enver Yıldız, AA muhabirine, Gaziantep'te 20 yılı aşkın süredir kiraz üretildiğini ancak bunun pek fazla bilinmediğini söyledi.

Bölgede son iki yılda etkili olan kuraklık nedeniyle kirazda istenilen rekolteye ulaşmadıklarını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Rekolte geçen yıla göre yüksek çok şükür ama mayısta yağan dolu kirazımıza zarar verdi. Bu nedenle dışarıya fazla mal gönderemiyoruz. Bunun için fiyatlar inanılmaz düştü. Geçen sene 250 ton rekoltemiz vardı. Bu sene ise bin tonu geçer diye hesaplıyoruz. İhraç ürünü olmadığı için mecburen iç piyasaya gönderiyoruz. O da 1-1,5 liradan işlem görüyor. Bu da bizim maliyetimizi zor karşılıyor. Bu durum sadece vatandaşa, tüketiciye yaradı, üreticiye yaramadı."

Yıldız, ihracatı Arap ülkelerinin yanı sıra Norveç, Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri ile Rusya'ya yaptıklarını söyledi.

Kiraz yetiştirmenin zorluklarına değinen Yıldız, şunları anlattı:

"Geçen yıl kilogramını 7 liradan ihraç etmiştik. Bu yıl dolunun zarar vermediği ürünleri 5 liradan veriyoruz. İklimden dolayı bu sene çok bölgede kiraz aynı anda yetişti. Durum böyle olunca millet nerede kaliteli ve ucuz varsa oraya yöneldi. Kirazın masrafı çok getirisi az. Bir elma ağacından 300 kilogram elma toplarsın ama kirazda öyle değil. Bir ağaçtan azami 20 kilogram kiraz toplarsınız. Ona göre, ilacı, gübresi, mazotu gibi masrafı çok."