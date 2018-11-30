Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş İçin Sağanak Uyarısı
Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak bekleniyor.
Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta gün içinde sağanağın zaman zaman kuvvetli olacağı ve gece saatlerine kadar metrekareye 30-60 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.
Yetkililer ve vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskınları ve yıldırım düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.