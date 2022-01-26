Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş için kuvvetli kar uyarısı - Haberler
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Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş için kuvvetli kar uyarısı

Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş için kuvvetli kar uyarısı

Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünün açıklamasında, yapılan son değerlendirmelere göre Kahramanmaraş'ın güneyi (merkez, Andırın, Türkoğlu, Pazarcık, Çağlayancerit, Nurhak), Gaziantep ve Kilis çevrelerinde halihazırda devam eden karın akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, 10 ila 20 santimetre daha kar yağmasının beklendiği bölgede, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, kar, Güncel, Haber

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