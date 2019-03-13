Gaziantep -Kilis Tabip Odası'ndan Anka'ya Ziyaret

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ramazan Sürücü, Genel Sekreteri Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Doğan Eroğlu ve Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ulaş Yanık, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Özel Gaziantep Anka Hastanesi yönetimini ve doktorlarını ziyaret etti.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu ve Başhekim Dr. Fırat Dalgıçer tarafından karşılanan Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Ramazan Sürücü ve beraberindeki heyet, hastanede görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanlarına karanfil takdim ederek bayramlarını kutladı.

Sağlıkta şiddet olaylarına değinen Gaziantep -Kilis Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Ramazan Sürücü, gece-gündüz demeden hayatlarını hastalarının sağlığı için nöbetlerde, hastanelerde geçiren doktor ve sağlık çalışanlarının emeklerinin çok değerli olduğunu söyleyerek, onlara yönelik şiddet olaylarının artık son bulması gerektiğini söyledi.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla meslektaşlarımızın hastanemizi ziyaret etmesi ve bizlerle beraber olması bizleri gururlandırdı. Yoğun iş temposu içinde bile bizleri unutmadıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA