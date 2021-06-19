GAZİANTEP - Kılıçdaroğlu, Şahinbey Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Şahinbey'in anıt mezarını ziyaret etmesi Kılıçdaroğlu'nun, Şahinbey'in anıt mezarına karanfil bırakması ve dua etmesi GAZİANTEP - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli mücadelenin kahramanlarından...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Şahinbey'in anıt mezarını ziyaret etmesi
Kılıçdaroğlu'nun, Şahinbey'in anıt mezarına karanfil bırakması ve dua etmesi GAZİANTEP - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli mücadelenin kahramanlarından Şahinbey'in anıt mezarını ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı