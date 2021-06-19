GAZİANTEP - Kılıçdaroğlu, Şahinbey Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
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GAZİANTEP - Kılıçdaroğlu, Şahinbey Anıt Mezarı'nı ziyaret etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Şahinbey'in anıt mezarını ziyaret etmesi Kılıçdaroğlu'nun, Şahinbey'in anıt mezarına karanfil bırakması ve dua etmesi GAZİANTEP - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli mücadelenin kahramanlarından...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Şahinbey'in anıt mezarını ziyaret etmesi

Kılıçdaroğlu'nun, Şahinbey'in anıt mezarına karanfil bırakması ve dua etmesi GAZİANTEP - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli mücadelenin kahramanlarından Şahinbey'in anıt mezarını ziyaret etti.

GAZİANTEP - Kılıçdaroğlu, Şahinbey Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
GAZİANTEP - Kılıçdaroğlu, Şahinbey Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
GAZİANTEP - Kılıçdaroğlu, Şahinbey Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
GAZİANTEP - Kılıçdaroğlu, Şahinbey Anıt Mezarı'nı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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GAZİANTEP - Kılıçdaroğlu, Şahinbey Anıt Mezarı'nı ziyaret etti - Haberler
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