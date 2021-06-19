GAZİANTEP - Kılıçdaroğlu, Şahinbey Anıt Mezarı'nı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Şahinbey'in anıt mezarını ziyaret etmesi Kılıçdaroğlu'nun, Şahinbey'in anıt mezarına karanfil bırakması ve dua etmesi GAZİANTEP - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli mücadelenin kahramanlarından...