GAZİANTEP - Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanları Çalıştayı"na katıldı
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GAZİANTEP - Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanları Çalıştayı"na katıldı

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi Salondaki katılımcılar Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması GAZİANTEP - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te düzenlenen "Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi

Salondaki katılımcılar

Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması GAZİANTEP - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te düzenlenen "Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.

GAZİANTEP - Kılıçdaroğlu, 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı
GAZİANTEP - Kılıçdaroğlu, 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı
GAZİANTEP - Kılıçdaroğlu, 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı
GAZİANTEP - Kılıçdaroğlu, 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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GAZİANTEP - Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanları Çalıştayı"na katıldı - Haberler
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