GAZİANTEP - Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanları Çalıştayı"na katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi Salondaki katılımcılar Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması GAZİANTEP - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te düzenlenen "Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girmesi
Salondaki katılımcılar
Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki konuşması GAZİANTEP - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te düzenlenen "Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz